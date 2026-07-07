Ni los seis grados bajo cero registrados durante la jornada lograron frenar el entusiasmo en Pedernal, departamento Sarmiento, donde se desarrolló la quinta edición del Concurso de Poda Profesional en Vid. Un total de 42 podadores participaron de la competencia, que volvió a reunir a trabajadores de distintos establecimientos vitivinícolas para demostrar su experiencia, precisión y conocimientos en una de las labores más importantes del ciclo productivo de la vid.

El encuentro se realizó el sábado 4 de julio en la Estancia El Durazno y fue organizado por SOEVA 9 de Julio, SOEVA Sarmiento y la firma Bahco. En total, cerca de 80 personas asistieron al evento entre concursantes, colaboradores y visitantes que acompañaron la jornada.

El evento también contó con propuestas artísticas y la participación de Pascual Recabarren como locutor y del músico Avelino Cantos. (Gentileza)

Durante la competencia, los participantes fueron evaluados por su técnica de poda, una práctica que se lleva adelante durante el invierno, antes del brote de la planta, y que resulta determinante para la productividad y la calidad de las futuras cosechas. La tarea exige experiencia, precisión y conocimiento, ya que de ella depende en gran medida el desarrollo de la próxima vendimia.

Más allá del aspecto competitivo, los organizadores destacaron el ambiente de compañerismo que se vivió durante todo el encuentro. Carlos Ozan, representante de SOEVA 9 de Julio, aseguró que el intenso frío no impidió que la actividad se desarrollara con éxito.

"Fue una jornada hermosa. El clima frío tampoco pudo detener esa hermosa jornada. La gente se quedó conforme, muy contenta. Hubo un momento de camaradería increíble en el que se compartió el concurso y después empanadas y locro durante el almuerzo", expresó.

La propuesta también incluyó actividades artísticas que acompañaron el desarrollo del certamen. Pascual Recabarren fue el locutor encargado de conducir la jornada, mientras que el músico Avelino Cantos aportó el marco artístico que completó el clima festivo del encuentro.

Finalizada la competencia, se realizó la entrega de premios a los mejores podadores. El primer puesto fue para Roberto Carlos Carrión, representante de Finca Leotta Antonio Ceferino. El segundo lugar quedó para Miguel Torres, de Frutas de los Andes, y el tercer puesto fue obtenido por Sergio Canto Villalobos, también integrante de Frutas de los Andes.

Con cinco ediciones realizadas, el Concurso de Poda Profesional en Vid continúa consolidándose como un espacio de reconocimiento para los trabajadores vitivinícolas y una oportunidad para revalorizar un oficio fundamental que combina tradición, técnica y experiencia, pilares esenciales para el desarrollo de una de las principales economías regionales de San Juan.