A horas de la audiencia de formalización por la causa del Acueducto Gran Tulum, DIARIO HUARPE pudo conocer, tras consultar a distintas fuentes judiciales, quiénes son los abogados defensores designados hasta el momento por los investigados. Entre ellos aparecen letrados reconocidos del foro local, mientras que quienes aún no definieron su representación podrán hacerlo antes de la audiencia prevista para este miércoles 14 de octubre.

Según la información a la que accedió este medio, Francisco Javier José Correa designó a Conrado Suárez Jofré y Jorge Olivera Legleu. Gustavo Fabián Mastelono será representado por Fernando Castro, mientras que Julio Ortiz Andino eligió a Soledad Lloveras Quiroga.

Por su parte, Cristian Felipe Andino contará con la defensa de Guillermo Sergio Toranzo, Federico González Viola y Federico Esteybar. Juan Carlos Caparrós designó a Mario Padilla y Claudio Correa Florida; Rolando Vicente Caruso, a Mario Morán; y Humberto Gonzalo Caballero, a Franco Montes.

A ellos se suman Guillermo Sirerol y Sergio Fabián Ruiz, quienes estarán representados por Naser Uzair.

Las designaciones deberán ser ratificadas en la instancia judicial correspondiente. En tanto, quienes todavía no hayan nombrado un defensor particular podrán hacerlo antes del inicio de la audiencia, prevista para este miércoles a las 14:30.

Qué se investiga en la causa

La investigación busca determinar si existieron irregularidades en distintas etapas del proyecto del Acueducto Gran Tulum, una obra destinada a reforzar el abastecimiento de agua potable en San Juan.

Entre los aspectos bajo análisis figuran las contrataciones, la provisión de cañerías, los precios pagados y la calidad de los materiales utilizados. La Fiscalía intenta establecer si hubo sobreprecios, irregularidades administrativas o un eventual perjuicio económico para el Estado provincial.

La causa se inició a partir de una denuncia presentada en diciembre de 2025 y está a cargo de los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro, de la UFI Delitos Especiales. En septiembre se realizaron allanamientos vinculados a la empresa Krah América Latina, relacionada con la provisión de cañerías para la obra. Durante esos procedimientos se secuestraron documentos y material informático para su análisis.

La audiencia de formalización será una instancia clave para que los fiscales expongan los hechos que pretenden investigar, su posible calificación legal y la participación que atribuyen a cada uno de los involucrados.

La citación de los investigados no implica una declaración de culpabilidad. Será durante la audiencia cuando la Fiscalía deberá precisar los hechos y los elementos que sustentan la investigación.