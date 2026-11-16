La investigación por la muerte de Franco Nahuel Jara, ocurrida en la Comisaría 18 de Albardón, sumó un nuevo capítulo este lunes con la detención de cinco policías que participaron del procedimiento realizado el sábado 14 de noviembre en el Barrio Lozano I. Los efectivos pertenecen a la Unidad Coordinadora de Departamentales y ya fueron identificados.

Se trata de Emiliano Cabra, quien se desempeñaba como oficial subinspector; Arnaldo Zalazar, cabo; Matías Lucero, agente; Juan Recio, cabo; y Nicolás Godoy, también cabo.

Las detenciones fueron concretadas a las 14 por personal de la División Delitos Especiales, por orden de la jueza de Garantías de turno, luego de que se confirmara el resultado de la autopsia practicada a Jara.

El informe forense determinó que el hombre presentaba un cefalohematoma en la región temporal izquierda, edema cerebral, hemorragia subdural y edema pulmonar. Estas lesiones llevaron a establecer que el fallecimiento se produjo de manera violenta y con características homicidas.

Jara había sido aprehendido el sábado 14 de noviembre, cerca de las 22, durante un procedimiento policial en Albardón. Posteriormente fue trasladado a la Comisaría 18, donde manifestó sentirse mal. Por ese motivo, fue llevado al Hospital Dr. José Giordano, recibió atención médica y regresó a la dependencia.

Sin embargo, durante la madrugada del domingo 15, otros detenidos alertaron sobre su estado de salud. Los efectivos realizaron maniobras de reanimación y solicitaron asistencia médica, pero finalmente se constató su muerte a las 4:59.

La familia había denunciado presuntas agresiones durante el procedimiento y reclamado que se investigara el accionar policial. Con el resultado de la autopsia y las cinco detenciones, la causa busca establecer qué sucedió durante el operativo y cuál fue la intervención de cada uno de los funcionarios.

La investigación está a cargo de los fiscales coordinadores Iván Grassi y Roberto Ginsberg, junto con los ayudantes fiscales Emiliano Pugliese y Victoria Ruiz.