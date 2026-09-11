Boca Juniors tendrá dos caras nuevas entre sus convocados para enfrentar este viernes a Central Córdoba de Santiago del Estero por la novena fecha del Torneo Clausura. El entrenador Rodolfo Arruabarrena incluyó por primera vez en una lista al mediocampista Lautaro Mendieta y al delantero Rodrigo Bacidalupe, ambos integrantes de la Reserva dirigida por Mariano Herrón.

La decisión del técnico se da en medio de una seguidilla de partidos y varias bajas en el plantel. Álvaro Montero, Malcom Braida, Ayrton Costa, Milton Delgado y Camilo Rey Domenech no están disponibles, por lo que Arruabarrena citó a 23 futbolistas para el encuentro en La Bombonera.

Lautaro Mendieta, un mediocampista versátil

Mendieta se desempeña como mediocampista y una de sus principales características es la polifuncionalidad. Actualmente juega como volante por la derecha, aunque también puede ocupar la posición de mediocampista central o desempeñarse como enganche.

Esa capacidad para moverse en distintos sectores de la mitad de la cancha fue uno de los aspectos que tuvo en cuenta Arruabarrena para sumarlo a la convocatoria en un momento de calendario exigente.

El juvenil llevará la camiseta número 33 y tendrá por primera vez la posibilidad de integrar oficialmente una lista del plantel profesional de Boca.

Bacidalupe, el goleador de la Reserva

Rodrigo Bacidalupe, en tanto, es delantero y atraviesa un buen momento en la Reserva. El atacante, categoría 2007, viene de marcar dos goles frente a Platense y recientemente firmó contrato con Boca hasta finales de 2028.

El futbolista ya había tenido contacto con el plantel profesional durante el ciclo de Diego Martínez como entrenador. Sin embargo, nunca había sido convocado para un partido oficial del primer equipo.

Ahora tendrá su primera oportunidad y ocupará el número 44 en la lista de concentrados.

Más juveniles entre los convocados

La inclusión de Mendieta y Bacidalupe se suma a la presencia cada vez más habitual de futbolistas surgidos de las divisiones inferiores de Boca.

Para este partido también fueron convocados otros juveniles como Dylan Gorosito, Facundo “Jagger” Herrera, Matías Satas y Leonel Flores.

El posible equipo para recibir a Central Córdoba estaría conformado por Leandro Brey; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Matías Satas; Williams Alarcón, Tomás Belmonte y Carlos Palacios; Ángel Romero, Sebastián Villa y Enner Valencia.