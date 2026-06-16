Quiénes son los famosos que están envueltos en rumores de romance

El debate sobre los vínculos sentimentales en los programas de realidad volvió al centro de la escena mediática tras una reciente emisión en redes sociales. Durante una charla en el ciclo La Cumbre, transmitido por Telefe Streams, se analizó el impacto de los romances que se generan frente a las cámaras. En ese contexto, Tato Algorta expresó su perspectiva sobre la dinámica del juego al asegurar que "Gran Hermano es show, jugar a Gran Hermano es show y el shippeo es parte del show".

La conversación tomó un rumbo más personal cuando intervino Santiago del Moro, quien recordó la historia que el participante uruguayo inició con Luz Tito durante su estadía en el certamen.

El conductor se dirigió directamente al joven y le manifestó que "vos tuviste uno muy fuerte, que lo arrastrás hasta el día de hoy. No sé si estarás saliendo". Esta intervención dio pie a que otros presentes se sumaran a la charla con gestos y palabras que no pasaron desapercibidos para la audiencia.

Eugenia Ruíz, también exintegrante del programa, reaccionó con una sonrisa y asintió ante los comentarios del conductor. Cuando se le pidió una aclaración sobre su actitud, la joven fue contundente al decir "sí, sí. Besito pa' el Pestaña, mijo", haciendo una clara referencia a la antigua pareja de Luz Tito. Ante esta afirmación que sugería un vínculo actual entre los protagonistas del rumor, el uruguayo optó por el silencio y se limitó a sonreír frente a la cámara.

La relación entre ambos ha sido objeto de especulación desde su participación en el reality, donde siempre sostuvieron que mantenían únicamente una amistad. En aquel momento, Luz se encontraba en una relación con Alberto El Pestañas, quien incluso ingresó por unos días a la casa.

Sin embargo, el escenario cambió recientemente cuando la joven confirmó que se encuentra separada desde hace algunos meses, lo que dio lugar a nuevas interpretaciones sobre su cercanía con su excompañero de programa.