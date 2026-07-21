Quieren echar a una famosa de su edificio por una deuda millonaria

La actual concursante de Gran Hermano, Solange Gómez Abraham, atraviesa una situación compleja fuera de la casa televisiva debido a una supuesta deuda millonaria en el pago de sus expensas. El conflicto escaló cuando se intentó regularizar la situación de una manera poco convencional.

Según reveló el panelista Pepe Ochoa en el programa LAM, la jugadora "quiso pagar las expensas con un cheque sin fondos y se armó un despelote con los vecinos". Esta revelación fue corroborada por testimonios de personas que conviven en el mismo edificio que la mediática.

La indignación de los vecinos no es reciente sino que responde a un comportamiento recurrente que han tenido que tolerar durante un tiempo prolongado. Uno de los habitantes del inmueble relató que a la participante "lo venimos soportando de hace meses. Paga un mes y después se extiende sin pagar varias cuotas".

Este panorama financiero negativo se suma a la tensión que la joven genera dentro del reality, donde recientemente fue señalada por un fuerte comentario hacia Manuel Ibero sobre el afuera que lo desestabilizó, lo que provocó que el público exija una sanción inmediata.

En cuanto a su entorno personal, la modelo tuvo un cambio de vida tras su boda con Marcelo Da Corte, a quien conoció mientras trabajaban juntos en un canal de música. A pesar de haber formado una familia y ser padres, el vínculo terminó en una separación tras la cual su ex marido manifestó firmemente que no desea tener relación alguna con la nueva salida al ojo público de ella.

Solange tendrá que resolver estos problemas legales y vecinales una vez que concluya su aislamiento, mientras los propietarios del consorcio aseguran estar agotados por la falta de pagos regulares.