Con las ofertas ya sobre la mesa, el Gobierno de San Juan ingresó en la etapa decisiva para concretar una de las obras viales más importantes de la gestión de Marcelo Orrego. La intención oficial es que antes de que termine julio queden adjudicadas las dos licitaciones para la repavimentación integral de la Avenida de Circunvalación y que los trabajos puedan comenzar durante agosto.

El proceso dio un paso clave con la apertura de sobres realizada por la Dirección Provincial de Vialidad. En total se presentaron diez ofertas, de las cuales ocho fueron declaradas admisibles y continúan bajo evaluación técnica, administrativa y económica. De ese análisis surgirán las dos empresas que tendrán a su cargo la ejecución de la obra.

La decisión de dividir la intervención en dos licitaciones responde a un objetivo concreto: que una empresa trabaje sobre el anillo interno y otra sobre el externo de manera simultánea. De esa forma se busca reducir los tiempos de ejecución y acelerar la renovación de los 32 kilómetros de la principal autopista urbana de la provincia.

La inversión prevista asciende a $15.762.755.000, financiados íntegramente con recursos provinciales, en un contexto de fuerte retracción de la obra pública nacional. Cada contrato contempla un plazo de ejecución de 180 días.

La repavimentación demandará una intervención integral sobre una infraestructura que ya superó su vida útil en varios sectores. La Avenida de Circunvalación presenta dos tipos de pavimento: aproximadamente cinco kilómetros de pavimento rígido de hormigón y once kilómetros de pavimento flexible de asfalto en cada anillo, por lo que cada superficie recibirá un tratamiento específico.

En los tramos de hormigón se reemplazarán las losas con mayor nivel de deterioro y se repararán juntas, grietas y fisuras antes de colocar la nueva carpeta de rodamiento. Sobre esos sectores también se instalarán geogrillas, una malla sintética de alta resistencia que reduce el reflejo de las juntas y fisuras sobre el nuevo pavimento, mejorando su durabilidad.

En los sectores asfaltados se ejecutarán tareas de bacheo, sellado de fisuras y renovación de la carpeta de rodamiento, es decir, la capa superior por donde circulan diariamente los vehículos. Posteriormente se colocará una nueva carpeta asfáltica sobre toda la calzada para unificar las condiciones de circulación.

El proyecto también contempla una serie de intervenciones complementarias destinadas a mejorar la seguridad vial. Entre ellas se encuentran la adecuación de sectores ubicados bajo los puentes para preservar los gálibos —la altura libre necesaria para el paso seguro de los vehículos—, la renovación de los sistemas de contención lateral, la restitución de juntas en distintas estructuras y la actualización completa de la señalización horizontal y vertical.

Debido al intenso tránsito que registra diariamente la Circunvalación, buena parte de las tareas se ejecutará durante la noche y mediante cortes programados. De esa manera se buscará reducir las interferencias con la circulación cotidiana y garantizar condiciones seguras tanto para los automovilistas como para los trabajadores que participen de la obra.

La repavimentación integral de la Circunvalación fue anunciada por el gobernador Marcelo Orrego durante la apertura de sesiones ordinarias del 1 de abril y es considerada una de las principales inversiones en infraestructura vial de la actual gestión. Si se cumplen los plazos previstos por la Provincia, antes de finalizar julio quedarán definidas las empresas adjudicatarias y, durante agosto, comenzará la renovación completa de una de las arterias más transitadas de San Juan.

Dato I

De las dies ofertas presentadas en la licitación, ocho siguen en carrera. De estas, dos serán elegidas para desarrollar la repavimentación de la Circunvalación de manera simultánea.

Dato II

La obra demandará una inversión superior a los $15.762 millones y alcanzará los 32 kilómetros completos del trazado, que serán renovados íntegramente con fondos provinciales.