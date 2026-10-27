Una tragedia conmocionó a la localidad bonaerense de Quilmes, donde un bebé de apenas 12 días murió después de recibir el impacto de una palta que cayó de un árbol. El recién nacido estaba en brazos de su madre, frente a un jardín de infantes, cuando el fruto se desprendió y lo golpeó directamente en la cabeza. A pesar de haber recibido atención médica de urgencia, falleció tras permanecer internado con graves lesiones.

El episodio ocurrió el jueves 22 de octubre, alrededor de las 8, en las inmediaciones del Jardín de Infantes N.º 949, ubicado sobre calle Conesa, entre Mitre y Sarmiento, en pleno centro de Quilmes. La mujer había llegado al establecimiento junto a su bebé, identificado como Lucas, para acompañar a su otro hijo de cinco años.

Según relató la madre, una palta de gran tamaño cayó desde uno de los árboles ubicados sobre la vereda e impactó en la cabeza del recién nacido. El golpe le provocó múltiples fracturas de cráneo y hemorragias internas, por lo que fue trasladado de urgencia al Sanatorio de la Trinidad de Quilmes.

En el centro médico, los profesionales realizaron distintas intervenciones para intentar estabilizarlo. Sin embargo, el cuadro era crítico y, después de varios días de internación, se confirmó su fallecimiento durante el fin de semana.

La familia denunció reclamos previos por los árboles

Tras la muerte del bebé, su madre cuestionó la falta de mantenimiento de los árboles ubicados frente al establecimiento educativo. Según explicó, en la vereda hay tres ejemplares que producen paltas de gran tamaño y que representan un riesgo para quienes circulan por el lugar.

La mujer aseguró que existían reclamos anteriores para que las autoridades municipales intervinieran y realizaran tareas de poda. Además, señaló que, después del accidente, personal del Municipio de Quilmes acudió al sector para cortar algunas ramas.

En declaraciones televisivas, la madre expresó el dolor que atraviesa la familia y cuestionó la falta de respuestas a los pedidos de mantenimiento. Su testimonio generó repercusión por las circunstancias en las que ocurrió el accidente, en una zona transitada diariamente por familias y estudiantes.

La Justicia investiga la muerte del bebé

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 9 de Quilmes. Inicialmente, el expediente había sido caratulado como lesiones culposas, pero después de confirmarse el fallecimiento del recién nacido, la causa pasó a investigarse como homicidio culposo.

Entre las primeras medidas judiciales se dispuso el secuestro de la historia clínica completa del bebé y la realización de una autopsia para determinar con precisión las causas de su muerte.

Los investigadores deberán establecer las circunstancias en las que se desprendió el fruto y determinar si existió alguna responsabilidad relacionada con el mantenimiento de los árboles ubicados en la vía pública.

El caso causó conmoción en la comunidad educativa y volvió a poner en discusión las condiciones de seguridad y mantenimiento del arbolado urbano en espacios de circulación frecuente.