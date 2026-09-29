El canciller Pablo Quirno advirtió al gobierno de Chile por la reciente ronda de negocios entre empresarios de las Islas Malvinas y representantes chilenos en Punta Arenas. El funcionario afirmó que la Argentina seguirá de cerca la situación y reclamó el cumplimiento de los acuerdos vigentes entre ambos países.

“Esperamos que Chile respete esos tratados, como nosotros también los respetamos”, sostuvo Quirno al referirse al respaldo chileno al reclamo argentino de soberanía sobre las islas. Según explicó, la relación bilateral se mantiene “muy fluida” e “intensa” y existe el compromiso de sostener esa posición en los distintos foros internacionales.

El canciller señaló además que ambos gobiernos acordaron que Chile no brindará apoyo logístico para la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas. “Vamos a seguir monitoreando la situación”, indicó, y remarcó que el Ejecutivo argentino no tiene motivos para dudar de los compromisos asumidos por la administración chilena.

Quirno diferenció al gobierno chileno de Punta Arenas

Quirno buscó separar la actividad desarrollada en Punta Arenas de la posición oficial del gobierno de Chile. Según planteó, los contactos comerciales corresponden al ámbito municipal y no representan necesariamente una decisión de la administración nacional chilena.

“Actuaremos en la medida de nuestro espacio jurídico, legal y diplomático”, afirmó el canciller. También ratificó que la estrategia argentina para sostener su reclamo de soberanía sobre Malvinas continuará por vías “pacíficas y diplomáticas”.

La controversia se originó después de que una delegación comercial de las islas viajara a Punta Arenas los días 28 y 29 de septiembre para mantener reuniones con proveedores de la zona. Además, se impulsa la reapertura de una conexión marítima entre la ciudad chilena y Puerto Stanley, cuyo primer viaje está previsto para noviembre.

El Gobierno argentino sigue con atención la iniciativa porque busca evitar que países vecinos faciliten actividades comerciales o logísticas vinculadas con la explotación de hidrocarburos y otros recursos naturales en el archipiélago.