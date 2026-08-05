La crisis diplomática entre Argentina y Brasil sumó este miércoles un nuevo capítulo luego de que el canciller Pablo Quirno afirmara que el Gobierno nacional no tiene previsto romper relaciones con el país vecino, pese a la decisión adoptada por Brasil de solicitar el retiro del embajador argentino en Brasilia y reducir el nivel de representación diplomática.

Durante una entrevista, Quirno lamentó la medida tomada por el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y la definió como una decisión "unilateral y excesiva". Sin embargo, buscó llevar tranquilidad al asegurar que la administración de Javier Milei no responderá con acciones similares.

"Para pelear hacen falta dos. Nosotros no vamos a entrar en esa pelea. No vamos a romper relaciones", sostuvo el funcionario al referirse al conflicto diplomático que atraviesan las dos principales economías del Mercosur.

El canciller explicó que Brasil comunicó oficialmente la decisión de rebajar el vínculo diplomático al nivel de encargado de negocios y solicitó el retiro del embajador argentino en Brasilia. Aun así, insistió en que la postura de la Casa Rosada es mantener abiertos los canales institucionales entre ambos países.

Quirno también reconoció que existen profundas diferencias ideológicas y políticas entre ambos gobiernos, aunque remarcó que Argentina nunca había llevado esas discrepancias al plano de un incidente diplomático. En ese sentido, consideró que la decisión adoptada por Brasil fue una determinación soberana de ese país.

La tensión bilateral se profundizó después de que Javier Milei participara en un acto político en Brasil para respaldar a Flávio Bolsonaro y lanzara fuertes críticas contra Lula da Silva. Esas declaraciones derivaron en una dura respuesta del Palacio de Planalto, que resolvió retirar a su embajador en Buenos Aires y reducir el nivel de las relaciones diplomáticas.

Pese al deterioro político, especialistas y el propio Gobierno argentino coinciden en que, por el momento, la crisis no implicaría cambios inmediatos en el comercio, las inversiones ni en la cooperación entre ambos países, que mantienen uno de los vínculos económicos más importantes de la región.