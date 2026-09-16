El canciller Pablo Quirno recibió al CEO de Vicuña Corp., Ron Hochstein, y al country director de la compañía, José Luis Morea, con quienes repasó los avances del plan de desarrollo de Josemaría y Filo del Sol, los dos proyectos que la empresa integra en el norte de San Juan. Así lo informó el propio funcionario a través de su cuenta de X.

"Recibí a Ron Hochstein, CEO de Vicuña Corp., y a José Luis Morea, Country Director, con quien repasamos los avances del plan de desarrollo de la compañía en el país y las oportunidades que abre el RIGI para posicionar a la Argentina como productor minero a nivel global", escribió el canciller.

Quirno también destacó la aprobación de los Protocolos Adicionales Específicos bajo el Tratado Binacional Minero con Chile. "La reciente aprobación de los Protocolos Adicionales Específicos bajo el Tratado Binacional Minero con Chile permite avanzar estos proyectos de la mejor manera", señaló.

Y cerró con una definición sobre el clima de inversiones: "Un caso más de que cuando hay previsibilidad, estabilidad y seguridad jurídica, las inversiones llegan".

Qué se sabe sobre los US$18.000 millones

El monto de la inversión no es nuevo. Ya había sido informado por el Gobierno en febrero, cuando Vicuña Corp. presentó su plan de inversión para los primeros diez años de desarrollo. De acuerdo con esa información oficial, US$7.000 millones estarían destinados a la etapa previa a la obtención del primer concentrado de cobre, prevista para 2030.

Por tratarse de una proyección de inversión, el monto no implica que esos recursos hayan sido desembolsados en su totalidad. La comunicación oficial no detalló un cronograma de desembolsos, fechas de inicio de producción ni una distribución de los recursos entre Josemaría y Filo del Sol.

El RIGI y los plazos

En julio, el Gobierno nacional aprobó formalmente la adhesión de Vicuña al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo. La resolución establece como objetivo la extracción, producción y exportación de cobre, oro y plata de Josemaría y Filo del Sol, además de la exploración de otras concesiones y el desarrollo de infraestructura.

La aprobación fijó un cronograma de cumplimiento. Vicuña Argentina deberá acreditar durante sus dos primeros años inversiones en activos computables equivalentes, como mínimo, al 20% del monto de inversión mínima establecido por el régimen. El plazo para cumplir con esa inversión mínima vence el 31 de diciembre de 2028.

El componente binacional

Otro de los aspectos analizados durante la reunión fue el marco del Tratado de Integración y Complementación Minera entre Argentina y Chile. Los proyectos están vinculados a este régimen por su ubicación próxima al límite internacional y la necesidad de coordinar aspectos operativos e infraestructura de ambos lados de la cordillera.

Los Protocolos Adicionales Específicos son los instrumentos que permiten establecer las condiciones particulares para el desarrollo de proyectos mineros alcanzados por el tratado. En el caso de Vicuña, la documentación bilateral contempla áreas de operaciones y mecanismos de acceso y tránsito común, incluyendo su interrelación con el protocolo correspondiente a Filo del Sol.

Un proyecto integrado en San Juan

Vicuña Corp. reúne bajo un mismo vehículo los desarrollos de Josemaría y Filo del Sol, ubicados en el norte de San Juan y vinculados geológicamente dentro de un distrito de gran escala de cobre, oro y plata. La compañía es controlada conjuntamente por BHP y Lundin Mining.

La escala del proyecto ya comenzó a reflejarse en los requerimientos de infraestructura. En febrero, el ENRE (hoy ENReGE) dio a publicidad la solicitud de acceso a una demanda inicial de 260 MW para abastecer a Josemaría y Filo del Sol, con una nueva estación transformadora de 500/220 kV, otra de 500/132 kV y una línea de extra alta tensión de aproximadamente 167 kilómetros entre las estaciones Rodeo y Chaparro.

En agosto, la Secretaría de Energía autorizó a Vicuña Argentina a construir, por su cuenta, una línea de alta tensión de 93 kilómetros entre la futura estación transformadora Josemaría y la futura estación Chaparro.