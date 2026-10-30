El canciller argentino, Pablo Quirno, y su par brasileño, Mauro Vieira, coincidieron este viernes 30 de octubre en una reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G20, realizada en Atlanta, Estados Unidos. El encuentro se produjo en medio de una creciente tensión diplomática entre ambos países por la fuga de Flávio Bolsonaro y la decisión del presidente Javier Milei de no felicitar a Luiz Inácio Lula da Silva por su reelección.

La cumbre internacional, encabezada por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, continuará hasta el sábado 31 de octubre. Se trata de la primera coincidencia entre ambos funcionarios en un evento diplomático desde que Bolsonaro abandonó Brasil, atravesó territorio argentino y viajó hacia Miami, luego de perder el balotaje presidencial del domingo.

A pesar de compartir el mismo espacio, hasta el momento ninguna de las dos cancillerías confirmó una reunión bilateral para abordar las diferencias entre Buenos Aires y Brasilia.

El conflicto se profundizó durante los últimos días después de que el Gobierno argentino evitara pronunciarse formalmente sobre la victoria electoral de Lula. El vocero presidencial, Adrián Ravier, aseguró que la administración nacional había tomado conocimiento del resultado, pero descartó una felicitación oficial.

"Se tomó nota del resultado electoral de Brasil", expresó el funcionario durante una conferencia de prensa. Además, sostuvo que, por el momento, no estaba previsto emitir un comunicado.

La fuga de Bolsonaro agravó el conflicto

La tensión entre ambos gobiernos aumentó después de que Flávio Bolsonaro ingresara a la Argentina el martes por la noche a través del Puente Internacional Tancredo Neves, en Misiones. Posteriormente, abordó un avión privado en Puerto Iguazú, realizó una escala en Ecuador y finalmente llegó a Miami durante la mañana del miércoles.

El dirigente brasileño abandonó su país pese a las restricciones judiciales que tenía para viajar al exterior. Una vez instalado en Estados Unidos, difundió una carta en la que agradeció públicamente a Milei, aunque no explicó si el Gobierno argentino había intervenido en su traslado.

El episodio también generó repercusiones judiciales. La jueza federal María Eugenia Capuchetti dispuso medidas preliminares para determinar si existieron irregularidades en los controles migratorios o si funcionarios nacionales facilitaron la salida del dirigente.

Las diferencias políticas entre Milei y Lula ya habían provocado un deterioro de las relaciones diplomáticas. En agosto, Brasil redujo su representación diplomática ante la Argentina después de que el mandatario argentino participara de actividades de campaña en apoyo a Bolsonaro.

En paralelo a este escenario, Quirno aprovechó su participación en el G20 para destacar el potencial de la Argentina como proveedor internacional de energía, alimentos y minerales críticos. El funcionario sostuvo que el país busca fortalecer su presencia en los mercados internacionales y atraer inversiones vinculadas con nuevas tecnologías.

La reunión continuará este sábado, mientras permanece abierta la incertidumbre sobre una posible instancia de diálogo entre los representantes de ambos países.