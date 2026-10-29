El canciller argentino, Pablo Quirno, coincidirá con su par brasileño, Mauro Vieira, durante la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G20, que se realizará el viernes 30 y sábado 31 de octubre en Atlanta, Estados Unidos. El encuentro se producirá en medio de la tensión diplomática entre Argentina y Brasil por la salida de Flávio Bolsonaro, quien cruzó territorio argentino antes de viajar a Estados Unidos.

La presencia de ambos funcionarios está prevista, aunque hasta este jueves no se había confirmado una reunión bilateral para abordar el episodio. La coincidencia adquiere relevancia por los reclamos que surgieron en Brasil y en la oposición argentina para que el Gobierno de Javier Milei explique qué intervención tuvieron los organismos nacionales en el traslado del dirigente brasileño.

La reunión del G20 será encabezada por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y reunirá a representantes diplomáticos para tratar cuestiones de cooperación internacional, seguridad y desafíos geopolíticos.

La salida de Bolsonaro generó nuevos cuestionamientos

Flávio Bolsonaro llegó a la Argentina desde Brasil junto a su familia y cruzó por el puente internacional Tancredo Neves, en Misiones. Luego abordó un avión privado en Puerto Iguazú, que partió con destino declarado a Guayaquil, Ecuador, antes de continuar hacia Estados Unidos.

El viaje generó controversia porque, según las informaciones difundidas sobre su situación judicial en Brasil, el dirigente tenía restricciones para salir del país. La Dirección Nacional de Migraciones informó que ingresó a la Argentina con documentación válida y sin impedimentos registrados para el ingreso.

La polémica se profundizó después de que Bolsonaro agradeciera públicamente a Javier Milei y al presidente estadounidense, Donald Trump, por su llegada a Estados Unidos. En paralelo, distintos sectores de la oposición argentina reclamaron explicaciones y promovieron pedidos de interpelación a funcionarios nacionales.

Brasil todavía no definió una respuesta diplomática

La Cancillería brasileña confirmó la participación de Mauro Vieira en la reunión de Atlanta, pero no anunció medidas diplomáticas contra la Argentina por el episodio. De acuerdo con TN, el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva busca contar con información concreta antes de definir cómo proceder.

La relación bilateral ya atravesaba un momento delicado, con las representaciones diplomáticas de ambos países reducidas al nivel de encargados de negocios y diferencias políticas entre Milei y Lula.

En ese escenario, la reunión del G20 será una oportunidad para que los funcionarios coincidan en un ámbito multilateral, aunque por ahora no hay confirmación oficial de que mantengan conversaciones específicas sobre el caso Bolsonaro.

La eventual reunión entre Quirno y Vieira se dará también en presencia de Rubio, en un contexto en el que la Argentina busca sostener su vínculo estratégico con Estados Unidos mientras enfrenta cuestionamientos por el traslado del dirigente brasileño.