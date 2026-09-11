El canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, viajaron este viernes 11 de septiembre a Ushuaia, donde recorrieron el predio de la futura Base Naval Integrada y mantuvieron una reunión con el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella. El encuentro mostró una coincidencia entre Nación y Provincia alrededor de un proyecto considerado estratégico para la presencia argentina en el Atlántico Sur y la Antártida.

De la reunión también participó la vicegobernadora Mónica Urquiza. Se trató de un encuentro relevante debido a las diferencias políticas que durante los últimos años mantuvieron la administración de Javier Milei y el gobierno fueguino. Sin embargo, ambas partes coincidieron en la importancia de avanzar con la infraestructura naval.

Durante la recorrida, funcionarios y especialistas de las Fuerzas Armadas analizaron el estado del proyecto y los desafíos logísticos que implica su construcción.

Quirno sostuvo que la decisión del Gobierno nacional es coordinar las distintas áreas del Estado para fortalecer la defensa de la soberanía en el Atlántico Sur y la proyección argentina hacia la Antártida.

Desde el Ministerio de Defensa, en tanto, señalaron que la futura base permitirá convertir a Ushuaia en una plataforma logística para las operaciones en el Atlántico Sur y el continente antártico. El proyecto contempla capacidades de vigilancia, presencia militar y abastecimiento para embarcaciones argentinas y extranjeras.

La coincidencia con Tierra del Fuego

Melella también destacó la importancia estratégica de la iniciativa y aseguró que el país debe mantener una posición firme en la región.

“Argentina tiene que asumir un posicionamiento firme en el Atlántico Sur y sostener decisiones concretas para defender nuestra soberanía”, manifestó el gobernador.

Además, remarcó que Tierra del Fuego ocupa un lugar geopolítico central por su cercanía con las Islas Malvinas, la Antártida y el Atlántico Sur. Según señaló, la construcción de la Base Naval Integrada es un proyecto que la provincia impulsa desde hace más de cuatro décadas.

El proyecto vuelve a tomar impulso

La visita se produjo luego de que el Gobierno nacional decidiera reactivar el proyecto, cuyas obras habían comenzado en 2022 y posteriormente quedaron pausadas.

Días antes de la recorrida, el Ejecutivo dispuso una reasignación superior a los $200.000 millones destinada a la Base Naval Integrada de Ushuaia y a la Base Conjunta Antártica Petrel. Además, Javier Milei instruyó al ministro de Economía, Luis Caputo, para que ambos proyectos sean considerados prioritarios dentro del Presupuesto 2027.

El Gobierno busca que la infraestructura fortalezca la capacidad logística argentina en el extremo sur y permita sostener las operaciones marítimas y aéreas vinculadas con la Antártida.

La visita también se produjo en medio de una serie de medidas impulsadas por Nación en torno al reclamo argentino sobre las Islas Malvinas, entre ellas sanciones y acciones judiciales contra empresas acusadas de realizar actividades sin autorización en el archipiélago.