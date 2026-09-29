El reclamo por la declaración de la emergencia agropecuaria sumó un nuevo capítulo político. El presidente del bloque Justicialista y titular del PJ de San Juan, Juan Carlos Quiroga Moyano, afirmó que en Agricultura tomaron como propio el proyecto que había presentado en la Legislatura para declarar la emergencia por los daños provocados por las heladas.

Quiroga Moyano sostuvo que la iniciativa que presentó fue tomada por Agricultura y que avanzaron sobre el mismo planteo que había llevado al recinto. El proyecto legislativo fue presentado el 24 de septiembre y propone que el Poder Ejecutivo articule los mecanismos necesarios para declarar la emergencia agropecuaria bajo los alcances de la Ley 368-A.

El legislador dijo que “en la última sesión se resolvió marcar la iniciativa como preferente, con la intención de que quede entre los primeros asuntos a debatir en la próxima sesión ordinaria”. Según planteó, esa decisión buscaba darle tratamiento legislativo al pedido de asistencia para los productores afectados.

“Nos tomaron el proyecto y lo hicieron propio desde la Secretaría de Agricultura”, afirmó Quiroga Moyano al referirse al avance del Gobierno sobre la emergencia.

El proyecto del bloque Justicialista plantea que la declaración tenga como objetivo mitigar el perjuicio económico provocado por las heladas tardías y recomponer la actividad productiva de cara al próximo ciclo. En sus fundamentos, la iniciativa señalaba que las primeras denuncias daban cuenta de unas 7.200 hectáreas afectadas y proyectaba que el impacto podía alcanzar unas 16.000 hectáreas, con la vitivinicultura como principal actividad comprometida.

Además, el texto identifica daños en distintos departamentos de la provincia, entre ellos Caucete, 25 de Mayo, San Martín, 9 de Julio, Angaco, Pocito, Ullum, Rawson, Albardón, Santa Lucía, Zonda y Chimbas. También remarca que el daño sobre los primeros brotes de la vid puede derivar en una menor producción de uva en cantidad y calidad.

Pero mientras el proyecto avanzaba en la Legislatura, el Gobierno también aceleró su propio relevamiento. La Secretaría de Agricultura registró hasta este martes unas 1.350 denuncias que abarcan aproximadamente 18.500 hectáreas afectadas y trabaja en la finalización de los peritajes para determinar el porcentaje real de daño antes de avanzar formalmente con la emergencia.

De hecho, la administración provincial ya evaluaba la posibilidad de declarar la emergencia desde mediados de septiembre, cuando los primeros relevamientos daban cuenta de miles de hectáreas afectadas. En ese momento, el secretario Miguel Moreno había señalado que el Gobierno analizaba las condiciones para avanzar con la medida una vez completados los informes técnicos.

La diferencia entre ambos planteos está, principalmente, en el momento y en el mecanismo. Mientras Quiroga Moyano presentó una iniciativa legislativa para pedirle al Ejecutivo que declare la emergencia, el Gobierno está completando el relevamiento técnico y administrativo necesario para determinar el alcance de la medida.

Moreno, además, anticipó que el Ejecutivo trabaja en una modificación de la normativa vigente para que futuras emergencias puedan declararse de manera más precisa por departamento o incluso por distrito, y así evitar que ante nuevos daños sea necesario repetir todo el procedimiento administrativo.

El proyecto de Quiroga Moyano, en cambio, no plantea modificar la ley. Su objetivo es que la Provincia avance con la declaración de emergencia para atender la contingencia actual. La iniciativa fue presentada bajo los alcances de la Ley 368-A y busca que los productores afectados puedan acceder a mecanismos de alivio vinculados con la emergencia.

Así, la discusión por las heladas dejó de ser solamente productiva y pasó a tener también una disputa política por la autoría de la respuesta. Quiroga Moyano sostiene que el Gobierno tomó su proyecto y lo convirtió en iniciativa propia, mientras el Ejecutivo avanza con un relevamiento que comenzó antes de la presentación legislativa y que ahora podría desembocar en la declaración de emergencia agropecuaria.