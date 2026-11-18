La Junta Peronista de Trinidad fue el escenario elegido para celebrar el Día del Militante en San Juan. Con Laura Seva como anfitriona, por su condición de presidenta de esa junta departamental, la actividad reunió a las principales autoridades del Partido Justicialista, intendentas y dirigentes de distintos sectores del peronismo provincial. La convocatoria también dejó algunas ausencias importantes, entre ellas las de Fabián Aballay, Fabián Gramajo, Carlos Munisaga y Cristian Andino.

Entre las principales presencias estuvieron el presidente del PJ sanjuanino, Juan Carlos Quiroga Moyano, y la vicepresidenta partidaria, Graciela Seva. También participaron las intendentas Daniela Rodríguez, de Chimbas, y Romina Rosas, de Caucete, además de referentes históricos y legisladores del justicialismo.

La lista de dirigentes que acompañaron la celebración incluyó al exgobernador José Luis Gioja, Mario Herrero, Leonardo Gioja, Rogelio Mallea y Juan Carlos Gioja, entre otros referentes que se acercaron a la sede de Trinidad para participar de la conmemoración.

En contrapartida, no estuvieron presentes el intendente de Pocito, Fabián Aballay; el exintendente de Chimbas, Fabián Gramajo; el jefe comunal de Rawson, Carlos Munisaga, y el diputado nacional Cristian Andino, entre otros dirigentes del peronismo sanjuanino.

La actividad se desarrolló en una fecha significativa para la liturgia justicialista. Cada 17 de noviembre se conmemora el Día del Militante, en recuerdo del regreso de Juan Domingo Perón a la Argentina después de 17 años de exilio. En ese marco, tanto Quiroga Moyano como Graciela Seva se mostraron conformes con la convocatoria y destacaron la importancia de mantener los encuentros con la militancia.

Para el presidente del PJ, la celebración representó una oportunidad para continuar el contacto con las bases partidarias y reafirmar el trabajo político que viene desarrollando la actual conducción. La intención, según transmitió, es sostener las actividades territoriales y mantener activa la estructura justicialista.

Por su parte, Graciela Seva coincidió con esa mirada y destacó que la convocatoria también funciona como una señal de acercamiento entre los distintos sectores del peronismo sanjuanino. En ese sentido, planteó la importancia de generar espacios de coincidencia que permitan avanzar en la unidad partidaria.

La celebración en Trinidad se sumó así a las actividades del justicialismo por el Día del Militante, con una fotografía de la conducción partidaria, dirigentes históricos e intendentes que compartieron una jornada atravesada por los llamados a fortalecer la unidad del PJ.