Quisieron hacer justicia por mano propia y terminarán pagándole al presunto ladrón

Cuatro vecinos del Conjunto 5 terminaron imputados por el delito de amenazas luego de intentar resolver por sus propios medios el supuesto robo de una bicicleta. Este lunes se realizó la audiencia de formalización de la investigación preparatoria, que finalmente terminó con una conciliación entre las partes.

Los imputados fueron identificados como Mariano Adrián Morales, Blas Román Díaz Vargas, Oscar Sebastián Moyano y Ariel Osvaldo Moyano.

El hecho ocurrió en mayo de este año. Según explicó el representante del Ministerio Público, los cuatro hombres se movilizaron a bordo de un vehículo para buscar a un vecino al que señalaban como el presunto autor de la sustracción de una bicicleta.

En un primer momento, la investigación se había iniciado bajo la sospecha de una privación ilegítima de la libertad, debido a que se había denunciado que el hombre había sido obligado a subir al vehículo mediante violencia física y trasladado mientras era amenazado.

Sin embargo, con el avance de la investigación y la incorporación de distintos elementos al legajo, esa hipótesis fue descartada. Uno de los aspectos que se tuvo en cuenta fue que el denunciante no presentaba lesiones en su cuerpo, por lo que finalmente la acusación quedó centrada en el delito de amenazas simples.

De acuerdo con la investigación, los acusados habrían intimidado y amedrentado al hombre con el objetivo de que indicara dónde se encontraba la bicicleta que ellos consideraban robada.

Durante la audiencia de este lunes, los cuatro fueron imputados por amenazas y sometidos a proceso por el plazo de seis meses. Además, se dispusieron distintas medidas de coerción destinadas a proteger a la víctima, entre ellas la prohibición de realizar actos molestos o perturbadores, tanto por sí mismos como por interpuesta persona, y la prohibición de mantener contacto con el denunciante.

Luego de la formalización, las partes arribaron a una conciliación.

Como parte del acuerdo, cada uno de los cuatro imputados deberá pagar $150.000 al denunciante, por lo que el monto total acordado asciende a $600.000. La audiencia tuvo además un particular desenlace para uno de los acusados. Blas Román Díaz Vargas, pese a haber sido debidamente notificado, no se presentó ante la Justicia. Debido a su ausencia, quedó con pedido de captura.

Respecto del vínculo entre las personas involucradas, se indicó que todos son vecinos y oriundos del Conjunto 5, y que no existía una relación particular entre ellos más allá del episodio que dio origen a la investigación.

De esta manera, lo que comenzó como un intento de cuatro vecinos de hacer justicia por mano propia para recuperar una bicicleta que consideraban robada, terminó con una causa penal por amenazas, un proceso de seis meses, medidas de protección para la víctima y una conciliación que obliga a cada acusado a pagarle $150.000 al hombre al que señalaban como el presunto ladrón.