Un hombre fue condenado a cuatro años y diez meses de prisión efectiva por intentar robarle la motocicleta a una mujer mientras la amenazaba con un arma en el departamento de Rawson. Se trata de Carlos Yoel Castro, quien fue detenido luego de un operativo policial y recibió una condena efectiva en el Servicio Penitenciario Provincial mediante un acuerdo de juicio abreviado en la UFI Flagrancia.

El fiscal Fernando Bonomo obtuvo una pena de tres años y cuatro meses de prisión de cumplimiento efectivo. Sin embargo, al unificarse con una condena anterior, la Justicia estableció una pena única de cuatro años y diez meses. Además, declaró a Castro reincidente y dispuso su prisión preventiva.

El hecho ocurrió el 2 de noviembre de 2026, alrededor de las 3:30, cuando una mujer circulaba en una motocicleta Appia de 110 cilindradas por calle Vidart, de norte a sur. Al llegar al tramo comprendido entre las calles Rizzo y Gobernador Castro, observó a tres hombres que estaban sobre la vereda oeste.

Cuando pasó cerca del grupo, uno de ellos, identificado posteriormente como Castro, la tomó de la ropa a la altura del hombro y le apuntó a la cabeza con un objeto similar a un arma de fuego. El sujeto vestía una remera roja.

Ante la amenaza, la mujer aceleró y logró escapar del lugar sin que le sustrajeran la motocicleta. Los tres hombres huyeron hacia el interior del barrio Juana Manso.

A pocos metros, en la intersección de Vidart y Colón, la víctima encontró un procedimiento policial y alertó a los efectivos sobre lo ocurrido. También les indicó la dirección hacia la que habían escapado los sospechosos.

El operativo policial y la detención

Tras recibir la denuncia, personal de la Unidad Operativa Barrial, junto con efectivos del Comando Sur, ingresó al barrio y localizó a tres hombres que reunían características similares a las aportadas por la damnificada.

Al advertir la presencia policial, los sujetos se dispersaron y escaparon en distintas direcciones. Castro, que llevaba una remera roja y un pantalón de jean, ingresó al monoblock 7.

Durante el procedimiento, los efectivos observaron en un corredor de la planta baja un elemento que habría sido el cargador del arma. Posteriormente, subieron hasta la terraza, donde encontraron a un hombre agazapado cuyas características coincidían con las informadas por la víctima.

Al notar la presencia de los policías, el sospechoso gritó: "¡Perdí, perdí!" y sacó de su cintura un arma que aparentemente intentó dejar sobre una pared. En ese momento, los efectivos procedieron a detenerlo.

El elemento secuestrado fue examinado por el perito balístico policial, cabo Marcelo Illanes, quien determinó que se trataba de un dispositivo de aire comprimido calibre 6 milímetros.

Tras la intervención policial, tomó conocimiento la Base del Sistema Acusatorio y se presentó el ayudante fiscal Sergio Cuneo. Luego de consultar con la fiscal de turno, Micheltorena, se dispuso el inicio del Procedimiento Especial de Flagrancia.