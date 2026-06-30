La empresa RAFA S.A., que tendrá a su cargo el montaje e instalaciones del campamento modular del proyecto Vicuña, comenzó el proceso de incorporación de personal en San Juan. Mientras avanzan las primeras entrevistas y revisaciones médicas, cientos de personas buscan acceder a una de las vacantes disponibles y crece el interés por conocer cómo enviar el currículum para participar de las convocatorias.

Quienes deseen postularse pueden hacerlo a través de los canales oficiales de la empresa. RAFA recibe currículums mediante el formulario de contacto disponible en su página web y también por los correos electrónicos y . Esos son los medios habilitados para registrar las postulaciones de cara a las próximas etapas de contratación.

Al enviar el CV, una de las recomendaciones es identificar en el asunto del correo el puesto al que se aspira. Por ejemplo, puede indicarse "Postulación – Oficial Electricista – Proyecto Vicuña San Juan" o "Postulación – Ayudante de Montaje – Proyecto Vicuña". Además del currículum en formato PDF, resulta conveniente incorporar nombre y apellido, DNI, localidad de residencia, teléfono de contacto, oficio o profesión, experiencia laboral y disponibilidad para trabajar bajo régimen minero.

Otra posibilidad para quienes buscan una oportunidad laboral es inscribirse en la Bolsa de Empleo San Juan Trabaja, una plataforma utilizada por distintas empresas que desarrollan proyectos en la provincia para seleccionar personal cuando se abren nuevas búsquedas.

Habló Tovares, de la Uocra

El secretario adjunto de la Uocra, Alberto Tovares, confirmó que el proceso de selección ya está en marcha. "Ya están llamando algunos muchachos. Se difundió el flyer y hay trabajadores que están yendo a revisación médica y a entrevistas", señaló. Según explicó, durante la primera etapa se prevé la incorporación de alrededor de 100 trabajadores, principalmente sanitaristas, electricistas y montadores, mientras que la demanda de ayudantes será menor.

El dirigente también indicó que las incorporaciones serán graduales y dependerán de las necesidades de la obra. "Van a ir viendo los oficios y nos van a ir llamando para revisar y entrevistar gente. Por ahora hablamos de unos 100 trabajadores", sostuvo.

Al mismo tiempo, reveló que el interés por ingresar a la empresa superó las previsiones. "Me comentaron que la página estaba a punto de saturarse. Calculamos que pueden haber llegado cerca de 3.000 currículums", afirmó, aunque pidió prudencia y remarcó: "Hay que ser respetuosos. Ojalá fueran 1.000 puestos, pero hasta que no vea los hechos consumados prefiero no generar falsas expectativas porque la necesidad de trabajo es muy grande".