El mercado automotor argentino cerró el primer semestre de 2026 con cambios importantes en el ranking de ventas. Los patentamientos de junio confirmaron una leve recuperación respecto al mes anterior y definieron dos disputas que venían desarrollándose desde principios de año: Toyota pasó a ser la marca con mayor cantidad de vehículos vendidos, superando a Volkswagen, mientras que el Fiat Cronos volvió a ubicarse como el auto de pasajeros más elegido por los argentinos, desplazando al Peugeot 208.

Los datos también reflejan un escenario particular para la industria. Aunque las ventas acumuladas se ubican un 12% por debajo de las registradas en el mismo período de 2025, la participación de los vehículos importados alcanzó un nivel histórico: durante junio representaron el 69% de todos los 0 kilómetro patentados en el país.

A pesar de ese fuerte crecimiento de las importaciones, la producción nacional continúa teniendo un peso significativo. Siete de los diez modelos más vendidos durante el semestre se fabrican en Argentina, dos llegan desde Brasil y solo uno proviene de China.

El ranking de los 10 modelos más vendidos

1. Toyota Hilux – 15.549 unidades

La pickup producida en Zárate volvió a liderar el mercado argentino sin distinción de categorías. Acaparó el 5,6% de los patentamientos del semestre con un promedio de 2.591 unidades mensuales. No obstante, sus ventas retrocedieron un 9,4% respecto del mismo período de 2025.

2. Fiat Cronos – 12.058 unidades

Fabricado en la planta de Ferreyra, Córdoba, el sedán recuperó el liderazgo entre los autos de pasajeros. Representó el 4,1% del mercado con un promedio de 2.010 patentamientos por mes. Sin embargo, en comparación con el año anterior sufrió una caída del 35%.

3. Peugeot 208 – 11.470 unidades

El hatchback producido en El Palomar perdió el primer puesto que había mantenido durante gran parte del año. Acumuló 11.470 unidades y una participación del 4,1% del mercado, aunque sus ventas descendieron un 38,3% frente al primer semestre de 2025.

4. Ford Territory – 10.592 unidades

Fue una de las grandes revelaciones del año. Importado desde China, se convirtió en el SUV más vendido, el modelo más exitoso de Ford y el vehículo importado con mayor demanda en Argentina. Registró un crecimiento interanual del 70,1%, un hecho inédito para un automóvil de origen chino.

5. Ford Ranger – 10.398 unidades

La pickup fabricada en General Pacheco mantuvo un volumen elevado de ventas, aunque cayó un 24,8% respecto al año anterior. Su desempeño, sin embargo, continúa siendo sobresaliente en materia de exportaciones, donde lidera entre los vehículos nacionales.

6. Volkswagen Tera – 8.240 unidades

El SUV brasileño se consolidó rápidamente como uno de los lanzamientos más exitosos del mercado. Desde su llegada a la Argentina en agosto de 2025 logró captar el 3% de participación y promedió 1.373 patentamientos mensuales.

7. Volkswagen Amarok – 8.088 unidades

La pickup nacional quedó apenas por detrás del Tera dentro de la propia marca. Fabricada en General Pacheco, registró una caída del 40,8% frente al primer semestre del año pasado, aunque tuvo un sólido desempeño durante junio.

8. Chevrolet Tracker – 7.630 unidades

El SUV producido en Alvear, Santa Fe, volvió a ubicarse entre los más vendidos del país. Alcanzó el 2,7% del mercado con un promedio mensual de 1.271 unidades, aunque sus ventas retrocedieron un 20,7% en comparación con 2025.

9. Chevrolet Onix – 7.210 unidades

Importado desde Brasil, el Onix fue uno de los pocos modelos del ranking que mostró crecimiento interanual. Sus ventas aumentaron un 11,6% respecto del año pasado, alcanzando un promedio de 1.200 unidades por mes.

10. Peugeot 2008 – 6.072 unidades

El B-SUV fabricado en El Palomar cerró el Top 10 con una participación del 2,2% del mercado. Si bien mantuvo un buen nivel de patentamientos, registró una caída del 24,7% frente al mismo período de 2025.

Un mercado cada vez más diverso

El ranking del primer semestre refleja un mercado con una oferta más amplia y equilibrada entre pickups, sedanes, hatchbacks y SUV. Aunque el ingreso masivo de vehículos importados modificó el escenario comercial, la industria nacional mantiene una fuerte presencia en las preferencias de los compradores.

Además, el crecimiento de modelos provenientes de China y el avance de los SUV confirman un cambio en las tendencias del mercado argentino, que combina una mayor diversidad de opciones con un contexto económico que continúa condicionando el volumen total de ventas.