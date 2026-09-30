La Corte Suprema de Justicia de la Nación anuló la absolución de Juan Carlos Méndez Casariego y ratificó la condena a 18 años de prisión que había recibido por delitos de lesa humanidad durante el segundo megajuicio realizado en San Juan.

Según publicó 0264, la decisión del máximo tribunal tiene fecha del 23 de septiembre y dejó sin efecto la resolución que la Cámara Nacional de Casación Penal había dictado en 2021, cuando había absuelto al exmilitar.

La condena que había sido anulada

El segundo megajuicio por delitos de lesa humanidad en San Juan comenzó el 31 de marzo de 2017 y terminó en octubre de 2018. En ese proceso, Méndez Casariego fue condenado a 18 años de prisión.

Sin embargo, en septiembre de 2021, la Cámara Nacional de Casación Penal revocó esa condena y lo absolvió. Los jueces habían considerado que las pruebas reunidas no alcanzaban para superar la presunción de inocencia.

Ante esa decisión, el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, presentó un recurso ante la Corte Suprema para intentar revertir la absolución.

Cinco años después, el máximo tribunal hizo lugar parcialmente al planteo y dejó sin efecto la sentencia de Casación.

El rol que tuvo en el RIM 22

Méndez Casariego era teniente primero y jefe de la Compañía Comando del RIM 22 durante la última dictadura militar. Según la investigación judicial, fue designado instructor de los sumarios militares iniciados contra personas detenidas en el Penal de Chimbas.

La Fiscalía sostuvo que, desde esa función, tuvo participación en actuaciones que otorgaron un aparente marco de legalidad a las detenciones y al tratamiento recibido por los presos políticos.

Uno de los casos analizados fue el de Alberto Carvajal, quien murió en la cárcel de Chimbas un día después de firmar una supuesta declaración. Durante el juicio se determinó que su muerte había sido consecuencia de las torturas sufridas y no un suicidio, como había sostenido inicialmente la versión oficial.

Méndez Casariego había firmado el acta correspondiente a aquella declaración en su función de instructor del sumario.

La decisión de la Corte

En su sentencia, la Corte Suprema señaló que compartía los fundamentos y conclusiones del dictamen del Procurador General de la Nación respecto de Méndez Casariego.

De esta manera, dejó sin efecto la absolución dictada por Casación y quedó ratificada la condena de 18 años de prisión impuesta originalmente en el segundo megajuicio de San Juan.