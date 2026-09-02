Raúl Asencio, defensor del Real Madrid, fue condenado en España por un delito contra la seguridad vial luego de ser detenido en un control de alcoholemia en el sur de Gran Canaria.

El episodio ocurrió el 16 de agosto, cuando el futbolista circulaba en un Porsche por San Bartolomé de Tirajana. Los agentes realizaron un control preventivo durante la madrugada y detectaron que Asencio conducía con 0,90 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, una cifra que casi cuadruplicaba el máximo permitido para los conductores generales, establecido en 0,25 mg/l.

El jugador no había sufrido ningún accidente ni, según la información conocida, conducía de manera temeraria. Sin embargo, en España superar los 0,60 mg/l convierte la infracción en un delito contra la seguridad vial.

La condena

Tres días después del control, el 19 de agosto, Asencio reconoció los hechos durante un juicio rápido realizado en San Bartolomé de Tirajana y aceptó la pena solicitada por la Fiscalía.

El tribunal le impuso una multa de 14.400 euros, correspondiente a cuatro meses con una cuota diaria de 120 euros. Además, deberá permanecer ocho meses sin permiso para conducir.

El defensor de 23 años se encontraba lesionado al momento del episodio y todavía no había debutado oficialmente con el Real Madrid en la presente temporada.

Otro juicio que comienza este jueves

La condena por conducir alcoholizado se conoce apenas horas antes de que Asencio deba enfrentar otro proceso judicial.

Desde este jueves 3 de septiembre, y durante tres jornadas, el futbolista será juzgado en Las Palmas de Gran Canaria junto a tres exjugadores de las inferiores del Real Madrid, Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García.

La causa está relacionada con la presunta difusión de imágenes sexuales grabadas sin consentimiento en 2023. Asencio no está acusado de haber participado en la grabación, sino de haber mostrado posteriormente el material a otra persona.

La Fiscalía había solicitado para él una pena de dos años, seis meses y un día de prisión, además de una multa. Sin embargo, las víctimas aceptaron las disculpas del futbolista y recibieron las indemnizaciones correspondientes.

La Justicia deberá definir ahora la situación de Asencio en ese expediente, mientras el Real Madrid analiza internamente las medidas que podría adoptar frente a los distintos episodios judiciales que involucran al defensor.