Rawson abrirá comercios el domingo y tendrá sorteos por el Día del Padre

Rawson se prepara para celebrar el Día del Padre con una propuesta que combinará compras, entretenimiento y premios. Durante el fin de semana, los comercios atenderán con horarios especiales y habrá actividades destinadas a las familias en distintos puntos de la ciudad.

Según informaron desde la Asociación de Comerciantes de Rawson (ACRA), los locales abrirán el sábado en su horario habitual, de 9 a 13 y de 17 a 21, mientras que el domingo también habrá atención comercial de 10 a 13, especialmente en la zona de Villa Krause, para facilitar las compras de último momento.

La iniciativa es impulsada por ACRA junto con la Cámara de Comercio Interior y la Municipalidad de Rawson. En ese marco se desarrollará el Fans Fest, un evento que tendrá lugar en las inmediaciones del Coloso, sobre República del Líbano y avenida España.

Entre las propuestas previstas habrá sorteos instantáneos de pelotas, camisetas de la Selección Argentina y órdenes de compra. Además, quienes participen podrán retirar un número para el sorteo de una moto eléctrica 0 kilómetro, cuyo ganador se conocerá al finalizar el Mundial 2026.

La celebración también incluirá un paseo de compras pensado para toda la familia, con actividades recreativas como patio de penales, metegol y espectáculos artísticos para compartir entre padres e hijos. A su vez, cada papá que visite los stands recibirá un cupón para participar de los distintos sorteos.

La organización busca acompañar la fecha con una propuesta comercial y recreativa que incentive las compras y genere un espacio de encuentro para las familias durante el fin de semana. El objetivo es que los vecinos puedan recorrer los comercios, acceder a promociones y participar de las actividades previstas en el marco de los festejos por el Día del Padre.