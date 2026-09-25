La Municipalidad de Rawson, a través de los equipos de Abordaje Territorial de la Secretaría de Desarrollo Humano Integral, lleva adelante un operativo de asistencia a las familias afectadas por los incendios registrados durante la jornada del jueves. Los equipos municipales recorren distintos sectores de Médano de Oro y El Medanito para relevar las necesidades de los vecinos damnificados.

El Municipio de Rawson lleva adelante un operativo de asistencia para conocer las necesidades de los vecinos damnificados.

La intervención busca conocer cada situación particular y canalizar la asistencia necesaria ante los daños ocasionados por el avance de las llamas. La medida se desarrolla luego de una jornada compleja en la zona rural de Rawson, donde las fuertes ráfagas de viento Zonda favorecieron la rápida propagación de distintos focos.

Daños en zonas rurales

Protección Civil de Rawson trabajó durante la emergencia para contener los focos y evitar el avance de las llamas.

Las llamas alcanzaron sectores próximos a viviendas, fincas y establecimientos productivos, provocando pérdidas materiales, daños en cultivos y la muerte de animales. Durante la emergencia, Protección Civil de Rawson mantuvo equipos desplegados en distintos puntos de Médano de Oro para contener los focos.

El trabajo estuvo orientado a evitar que las llamas continuaran avanzando hacia viviendas y áreas productivas. Superada la etapa más crítica, el Municipio continúa con el abordaje social de las consecuencias y refuerza la presencia territorial junto a las familias afectadas.

El pedido de no encender fuego

Los incendios provocaron pérdidas materiales, daños en cultivos y la muerte de animales en distintos sectores rurales.

Desde la Municipalidad de Rawson reiteraron especialmente a la comunidad la necesidad de no encender fuego bajo ninguna circunstancia. El pedido se debe a que permanece vigente el alerta por viento Zonda para la jornada de hoy en la provincia de San Juan.

La recomendación alcanza principalmente a zonas agrícolas, terrenos con pastizales, descampados y lugares con vegetación seca. Desde el Municipio advirtieron que una pequeña quema, fogata o fuego que inicialmente parezca controlado puede propagarse rápidamente y convertirse en un incendio de grandes dimensiones.

Recomendaciones ante el Zonda

Ante la alerta emitida por Protección Civil, se recomienda prestar atención al entorno, especialmente ante cables caídos, ramas u objetos sueltos, además de cerrar y asegurar puertas y ventanas. También se solicita manejar con precaución, circular siempre con las luces bajas encendidas y no detenerse debajo de árboles, carteles, marquesinas, toldos u otras estructuras que puedan desprenderse.

Además, se aconseja tener siempre a mano linternas cargadas y evitar fogatas o cualquier otro tipo de fuego cerca de zonas agrícolas. Ante cualquier inconveniente, los vecinos pueden comunicarse al 2645702020 por cortes de alumbrado público y asistencia municipal, al 0800-666-3637 de Naturgy por falta de energía eléctrica, o al 911 y 103 ante emergencias y situaciones de Protección Civil.