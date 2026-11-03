Rawson amplió hasta diciembre descuentos y beneficios de tasas municipales

La Municipalidad de Rawson, por medio de la Secretaría de Hacienda y Finanzas, confirmó una extensión en los plazos hasta el 1 de diciembre de 2026 para que la comunidad acceda a beneficios en el pago de tributos. Esta norma abarca el abono de tasas, servicios e impuestos locales, junto con un sistema extraordinario para regularizar obligaciones pendientes de periodos pasados.

El proyecto gubernamental persigue el objetivo de otorgar flexibilidad crediticia a los habitantes del departamento, colaborando con el presupuesto de los hogares y habilitando alternativas ventajosas para saldar cuentas atrasadas mediante reducciones económicas significativas.

Para quienes opten por la cancelación anual anticipada, la comuna dispuso un 25% de rebaja al saldar la totalidad del ciclo. Adicionalmente, se añade un 15% extra por Buen Contribuyente, reservado para los ciudadanos que mantenían al día sus compromisos tributarios al 31 de diciembre de 2025.

Aquellas personas que acumulen saldos adeudados de ejercicios previos contarán con tiempo hasta el 1 de diciembre de 2026 para sumarse a la moratoria. Dependiendo de la forma de pago elegida, obtendrán reducciones progresivas del 30%, 50% y hasta el 100% en el concepto de recargos e intereses acumulados.

El esquema especial contempla a su vez facilidades para el Cementerio Municipal San Miguel. Respecto a las obligaciones de 2024, 2025 y 2026, hay disponible un 25% de quita pagando el saldo total en una cuota sin recargos. Para los periodos de 2023 y anteriores, se podrá saldar el monto total sin recargos en un único pago efectivo hasta el 1 de diciembre de 2026.

Los trámites presenciales pueden efectuarse en las ventanillas del Palacio Municipal de lunes a viernes en el horario de 7 a 13 horas. En cuanto a las oficinas del Cementerio Municipal San Miguel, las puertas permanecen abiertas de lunes a lunes de 8 a 18:30 horas.

Del mismo modo, las transacciones digitales se recepcionan mediante Lito, el bot oficial de la comuna, enviando un mensaje vía WhatsApp al 264 570 2020, o bien con cobradores territoriales autorizados. Al utilizar este último canal, es preciso constatar que el fiscalizador presente la credencial habilitante expedida por el municipio para evitar fraudes.