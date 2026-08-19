La Municipalidad de Rawson presentará el próximo martes 1 de septiembre Rawson Nexo Minero, una nueva red que busca vincular el talento local, la formación, la innovación y el desarrollo de proveedores con las oportunidades que generará el crecimiento de la actividad minera en San Juan.

El lanzamiento se realizará en el Complejo Deportivo y Cultural La Superiora, bajo el lema “Donde el talento local se encuentra con las oportunidades de la minería”. La propuesta reunirá a instituciones educativas, empresas mineras, proveedores, emprendedores tecnológicos, organismos públicos y distintos actores del entramado productivo.

El objetivo central será anticipar las nuevas demandas laborales y productivas vinculadas a la minería y generar las condiciones para que trabajadores, empresas, emprendedores e instituciones de Rawson puedan incorporarse a la cadena de valor del sector.

Durante la jornada se presentará oficialmente la red y la oferta formativa disponible, se relevarán las necesidades de las empresas y se promoverán reuniones entre instituciones y compañías. También se buscará identificar oportunidades para proveedores locales, impulsar proyectos conjuntos y establecer una agenda permanente de trabajo.

Un “Marketplace de oportunidades”

La actividad estará organizada bajo el concepto de un “Marketplace de oportunidades”, con una pregunta como eje: “¿Qué puedo aportar al ecosistema minero y con quién debo conectarme?”.

Uno de los espacios será la Plaza del Talento, donde instituciones podrán mostrar carreras, cursos, certificaciones, laboratorios, equipamiento y docentes especializados. La intención es priorizar presentaciones ágiles y demostrativas en lugar del formato tradicional de stands.

También funcionará la Plaza de Proveedores Locales, destinada a empresas y emprendimientos de rubros como metalmecánica, logística, mantenimiento, software, seguridad, gastronomía, transporte, economía circular e innovación.

En ese espacio, cada empresa podrá mostrar sus capacidades actuales y plantear qué necesita para convertirse o consolidarse como proveedor de la actividad minera.

Otro de los sectores será “Minería Escucha”, con conferencias y paneles destinados a analizar los desafíos de la nueva etapa minera y las condiciones necesarias para que el entramado productivo local pueda responder a las demandas del sector.

Además, se implementará un sistema de Networking Programado. Los participantes podrán informar previamente qué ofrecen, qué necesitan y con quién desean reunirse. Con esos datos, la organización programará encuentros de aproximadamente 15 minutos para generar vínculos comerciales y productivos concretos.

La mirada de Munisaga

El intendente de Rawson, Carlos Munisaga, destacó el carácter estratégico de la iniciativa y sostuvo que el departamento debe prepararse ante la expansión de la minería en la provincia. “San Juan está frente a una transformación productiva histórica y Rawson no puede mirar ese proceso desde afuera. Tenemos que prepararnos hoy para lo que viene”, afirmó.

El jefe comunal señaló que la intención es que trabajadores, jóvenes, emprendedores y empresas locales puedan convertirse en protagonistas de ese proceso. “No queremos esperar a que las oportunidades lleguen para recién entonces preguntarnos qué podemos hacer. Queremos anticiparnos”, sostuvo Munisaga.

En ese sentido, planteó que Rawson puede participar de la cadena de valor minera aun cuando no sea un departamento caracterizado por la ubicación de proyectos extractivos. “No somos un departamento minero por ubicación geográfica, pero podemos y debemos ser parte de la cadena de valor minera”, afirmó.

Munisaga también remarcó que la propuesta pretende trascender la actividad de lanzamiento y convertirse en una política sostenida en el tiempo.

Agenda y continuidad

El cronograma comenzará a las 16:30, con la apertura y presentación institucional de Rawson Nexo Minero. A las 17 se desarrollará el panel “Diagnóstico y principales desafíos: La nueva minería que llega”.

A las 17:20 será el turno del panel “La importancia de las sinergias entre todos los que quieren participar en la Cadena de Valor Minera”. Luego, desde las 17:40, se habilitará el recorrido por la Plaza del Talento y las rondas de networking.

A las 18:45 se realizará el conversatorio “¿Qué perfiles de trabajadores y proveedores demandará la minería en los próximos cinco años?”.

La jornada también incluirá el Pasaporte Minero, una herramienta destinada a incentivar a los asistentes a recorrer los distintos espacios y establecer contactos. Las interacciones podrán ser registradas mediante sellos o validaciones y permitirán acceder a beneficios vinculados con futuras rondas de negocios, capacitaciones, becas y mentorías.

Además, nuevas instituciones podrán incorporarse formalmente a la red y las empresas tendrán la posibilidad de adherir como aliadas estratégicas.

Como parte de la continuidad del programa, está prevista la firma de una Agenda 2026-2027, con acciones orientadas a la articulación, capacitación y desarrollo de proveedores.