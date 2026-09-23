En Rawson hay una fuerte apuesta política, en materia turística que está orientada a posicionar al departamento como un polo de referencia para las actividades al aire libre, con especial foco en el trekking y el senderismo para diversas edades y niveles de experiencia.

La propuesta local busca poner en valor la variada geografía natural —que combina cordones montañosos, dunas y humedales— para ofrecer alternativas de esparcimiento que permitan a las familias a "desenchufar" del estrés diario sin alejarse demasiado de la zona urbana. Al mismo tiempo, se impulsa que el desarrollo económico de los prestadores locales mediante, por ejemplo, convenios público-privados con la Cámara de Turismo de Rawson.

De este modo, desde 2024, se vienen obteniendo resultados positivos. De realizar entre 40 y 50 excursiones por año, a razón de unas 140 personas en cada convocatoria, se produce un promedio de 3.000 visitantes a lo largo de todo una temporada por los sitios naturales más conocidos como Cerro Barboza, Cerro Bola, Médano de oro y el humedal El Desempeño.

La estrategia de promoción y desarrollo del senderismo ha mostrado un crecimiento sostenido con una respuesta efectiva del público que ratifica el éxito de dicha iniciativa.

En diálogo con DIARIO HUARPE, el coordinador de Turismo de Rawson, Diego Giménez, destacó que "el municipio busca mostrar su faceta natural y descentralizar la oferta turística provincial. El departamento alberga escenarios variados que van desde los cordones montañosos de las Sierras Pampeanas —con rocas de más de 4.500 millones de años que alcanzan altitudes de entre 500 y 790 metros sobre el nivel del mar— hasta los humedales de Médano de Oro, donde habitan especies de aves acuáticas como flamencos y cisnes de cuello negro que son maravillosos de apreciar".

Por otro lado, el funcionario destacó el fenómeno popular que genera el Cerro Barboza como atracción: "Este punto se convirtió en el atractivo turístico más visitado del departamento, superando en afluencia al Complejo La Superiora, con un flujo estimado en unos 3.000 visitantes al año".

El Municipio garantiza la concurrencia masiva facilitando señalética adecuada para ingresos particulares, el acompañamiento de un guía experto de montaña, puntos de hidratación y la cobertura de personal de Protección Civil en cada salida adaptada a toda la familia.

La nueva propuesta: caminar bajo la luna llena

En el marco de esta consolidación del turismo de naturaleza, el área de Turismo conducida por Diego Giménez presentó la “Jornada de Naturaleza Intensa Bajo la Luna Llena”, una experiencia gratuita y destinada a mayores de 10 años que se llevará a cabo el sábado 26 y domingo 27 de septiembre.

Bajo la consigna “Conecta con Rawson y sus encantos”, la iniciativa propone mucho más que una caminata: será una experiencia para compartir al aire libre, recorrer paisajes rawsinos, conocer lugares poco explorados y vivir la particularidad de una noche de campamento bajo la luz de la luna llena.

La travesía propone explorar paisajes característicos como las dunas de Médano de Oro y el "barrealito de los cuarzos" —una planicie similar a La Pampa del Leoncito cubierta de minerales arrastrados desde las montañas—, con formaciones rocosas de las Sierras Pampeanas con más de 4.500 millones de años de antigüedad.

El punto de encuentro será el Puesto Ábrego, ubicado en calle América y Castro Padín, donde los participantes deberán concentrarse a partir de las 16:30 del sábado.

Desde allí, a las 17 hs. comenzará el recorrido por la granja y una caminata por las dunas con destino al Cerro Bola, atravesando durante el trayecto "el barrealito de los cuarzos", porque está lleno de rocas de cuarzo y feldespato con formas interesantes paras observar.

La jornada continuará a las 19:30 hs. con el campamento en el puesto, permitiendo a los participantes disfrutar de la experiencia nocturna y del entorno natural. La actividad continuará el domingo a partir de las 10 hs. con la caminata por Dren Centenario, completando así el recorrido.

Logística y seguridad

Las travesías están adaptadas para el disfrute familiar y no requieren experiencia previa avanzada. Cada excursión cuenta con la guía de un experto de montaña, señalética para accesos particulares, puntos de hidratación y el acompañamiento de personal de Protección Civil. Para esta travesía, se solicita a los asistentes concurrir con calzado adecuado, ropa cómoda, pantalón largo, abrigo liviano, gorra, protección solar, agua y víveres para pernoctar y desayunar. A nivel gastronómico, se contempla la opción encargada para grupos numerosos de degustar chivo al horno.

Datos para inscribirse

La propuesta es gratuita y está destinada a mayores de 10 años. Para participar es necesario realizar la inscripción a través de Lito, asistente virtual por WhatsApp al 2645702020 o por el siguiente link https://municipioderawson.gob.ar/evento/naturaleza-intensa-bajo-la-luna-llena/