El Municipio de Rawson entregó certificados a 40 choferes civiles de la Policía Comunal que completaron un curso de capacitación en conducción dictado por instructores de la Policía Federal Argentina, Regional Cuyo. La iniciativa apunta a profesionalizar al personal municipal y optimizar las tareas de prevención, patrullaje y cercanía con los vecinos.

Los conductores municipales completaron una capacitación en conducción dictada por instructores de la Policía Federal Argentina.

El acto se realizó en el Complejo Cultural y Deportivo La Superiora y fue encabezado por el intendente Carlos Munisaga. La propuesta fue impulsada por la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Económico, a través de la Dirección de Seguridad Comunitaria, en articulación con las fuerzas policiales.

Durante la entrega, Munisaga destacó la importancia del trabajo conjunto entre el Municipio, la Policía Federal Argentina y la Policía de San Juan. “Construir seguridad implica coordinar”, afirmó, al valorar el intercambio de conocimientos y la participación de las distintas instituciones.

El objetivo de fortalecer la prevención

La formación busca mejorar las tareas de prevención, patrullaje y cercanía con los vecinos del departamento.

El jefe comunal sostuvo que uno de los desafíos para atender las demandas de seguridad y combatir el delito es lograr una mayor coordinación entre las fuerzas. En ese sentido, consideró que el trabajo articulado permite potenciar las capacidades, la preparación y el compromiso de los efectivos.

“Vamos a seguir invirtiendo en seguridad, como lo hicimos en nuestra Dirección de Seguridad Comunitaria incorporando patrulleros”, aseguró Munisaga. También ratificó que continuarán acompañando al personal municipal con instancias de capacitación para mejorar el servicio que se brinda a la comunidad.

Por su parte, el director de Seguridad Comunitaria, Santiago Lezcano, destacó que la formación de los conductores era un paso necesario luego de la inversión municipal en nuevos patrulleros. Además, agradeció el acompañamiento de las fuerzas policiales, el compromiso del personal y la confianza del intendente.

“Esto es, en la Comunal, también historia. Este es el comienzo”, expresó Lezcano, al poner en valor el proceso de crecimiento del área de seguridad municipal.

Articulación entre las fuerzas

Los 40 choferes recibieron sus certificados tras completar el curso impulsado por la Dirección de Seguridad Comunitaria de Rawson.

La capacitación fue posible gracias a la participación de instructores de la Policía Federal Argentina, Regional Cuyo, que aportaron sus conocimientos para la formación de los choferes. La iniciativa permitió fortalecer la vinculación institucional y el intercambio de experiencias entre las fuerzas de seguridad y el Municipio.

Del acto participaron el comisario mayor Leonardo Javier Bracamonte, director de la Agencia Regional Federal Cuyo; el comisario inspector Luis Iván Alcayaga, jefe interino del Departamento de Seguridad Ciudadana de la Policía de San Juan; y el principal Fernando Souto, de la Policía Federal Argentina.

También estuvieron presentes Jesús Vivares, jefe de la División Apoyo Operativo Táctico Cuyo; la inspectora Noelia Pérez, coordinadora de la Subsede de Entrenamiento y Capacitación Policial PFA-Cuyo; y los instructores sargento primero Gustavo Mercado y cabo primero Martín Polvorinos.

Acompañaron la jornada el secretario de Gobierno y Desarrollo Económico, Sebastián Chirino; el secretario de Hacienda y Finanzas, Rubén Rueda; funcionarios municipales, personal de Seguridad Comunitaria y familiares de los conductores. La entrega de certificados a los 40 choferes marcó un nuevo paso en el proceso de profesionalización de la Policía Comunal de Rawson.