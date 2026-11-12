La histórica Fiesta Nacional de la Destreza Criolla y el Folklore de Rawson cumplirá 25 años en febrero de 2027 y llegará con una renovación importante: cambiará su nombre, tendrá cuatro noches de actividades y estrenará un nuevo modelo de organización. El encuentro pasará a denominarse Festival Nacional del Médano de Oro y se realizará del 4 al 7 de febrero en el Predio Gaucho José Dolores, con jineteadas, música, danza y gastronomía criolla.

El intendente de Rawson, Carlos Munisaga, presentó los detalles de esta edición especial y destacó la importancia de anticipar la organización para darle mayor continuidad al evento. "Cumple 25 años en la edición 2027 y, junto con la Federación Gaucha, que está organizando este festival, le queremos dar esa importancia que se merece, haciendo sus bodas de plata", expresó en rueda de prensa.

Las jineteadas es uno de los atractivos centrales.

Uno de los cambios centrales será la creación de una comisión especial, establecida por ordenanza del Concejo Deliberante, que tendrá a su cargo la planificación del festival. Según explicó Munisaga, este esquema permitirá trabajar durante todo el año y avanzar hacia una organización similar a la de otros grandes encuentros folklóricos del país.

El jefe comunal señaló que buscan que el festival continúe creciendo y tenga una estructura que garantice su continuidad. En ese sentido, remarcó que se trata de una propuesta autogestiva, sostenida por el aporte de las instituciones organizadoras y de quienes compran sus entradas para participar.

El Predio Gaucho José Dolores será el escenario de las cuatro jornadas del Festival.

"Es un festival autogestivo porque se hace también con el aporte de las instituciones, el municipio, la Federación Gaucha y el aporte de todo aquel que concurre allí con su entrada", explicó. Además, destacó el valor del encuentro como un espacio para compartir en familia y mantener vivas las tradiciones populares.

Cuatro noches con jineteadas y artistas nacionales

La celebración comenzará el jueves 4 de febrero con una jornada de acceso libre y gratuito, que tendrá como protagonista a la tradicional Cabalgata en Honor al Gaucho José Dolores y una peña popular. Luego, las actividades continuarán el viernes 5, sábado 6 y domingo 7 con los espectáculos centrales y las competencias de destreza criolla.

Los artistas nacionales confirmados para el Festival.

Las jineteadas volverán a ocupar un lugar destacado, con las categorías crina, basto y gurupa, además de montas especiales y pruebas de riendas. La convocatoria también incluirá jinetes de otras provincias y agrupaciones gauchas.

En cuanto a la música, ya fueron confirmados artistas nacionales como Lázaro Caballero, Christian Herrera y Paquito Ocaño. También participarán referentes sanjuaninos como Omega, El Yeyo, Labriegos, Palo Santo, La Nota, Los Videla y Tres Para Cuyo, entre otros.

Los artistas provinciales que subirán a los escenarios del Festival Nacional del Médano de Oro.

La propuesta tendrá dos escenarios: uno destinado a los espectáculos principales y otro para la Peña del Festival, donde se presentarán más de 40 artistas locales con música, danza, recitados y humor. A esto se sumarán el patio gastronómico, los puestos de artesanos y emprendedores y distintas propuestas para el público.

Entradas y precios promocionales

Para esta edición aniversario, la organización estableció una preventa de abonos por $30.000 para las tres noches pagas, correspondientes al viernes, sábado y domingo. La promoción estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.

Jineteadas, música, danzas y gastronomía criolla formarán parte de la propuesta.

La compra podrá realizarse mediante LITO, el asistente virtual de la Municipalidad de Rawson, a través de WhatsApp al 264 570 2020. Los pagos se podrán efectuar con Mercado Pago.

La jornada inaugural del jueves será gratuita. Además, habrá beneficios para menores de 10 años, personas con discapacidad, mayores de 60 años y residentes de Médano de Oro, Colonia Rodas, Cerrillo Barboza y Colonia Sarmiento, quienes podrán acceder a distintos descuentos según las condiciones establecidas por la organización.

Con cuatro jornadas de actividades y una nueva estructura organizativa, Rawson se prepara para celebrar los 25 años de una fiesta que busca conservar su identidad gaucha y ampliar su proyección dentro del calendario nacional de festivales.