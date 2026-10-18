En el marco del Día del Empleado Municipal, que se conmemora cada 18 de octubre, la Municipalidad de Rawson llevó a cabo un acto institucional en la Plaza Centenario donde se entregaron distinciones a 16 agentes municipales que accedieron al beneficio jubilatorio.

Durante la ceremonia, el intendente Carlos Munisaga destacó la recuperación de los derechos laborales tras un periodo de conflictividad y resaltó el rol de los trabajadores en la gestión departamental. Asimismo, el municipio confirmó que este lunes 19 de octubre habrá asueto administrativo con guardias mínimas para servicios esenciales.

El encuentro, organizado por la Secretaría de Hacienda y Finanzas a través de la Dirección de Personal, estuvo encabezado por Munisaga junto al presidente del Concejo Deliberante, Ignacio Coronado; el secretario de Hacienda y Finanzas, Rubén Rueda; la secretaria de Desarrollo Humano Integral, Graciela Yáñez; el secretario de Gobierno y Desarrollo Económico, Sebastián Chirino; el director de Recursos Humanos, Eddi Ballester; concejales, funcionarios y personal de distintas áreas.

La jornada comenzó con el izamiento de los pabellones Nacional, Provincial y Departamental —a cargo de autoridades y empleados, incluidos los agentes jubilados— y la interpretación del Himno Nacional Argentino. Posteriormente, se dio paso a un momento de bendición religiosa conducido por el padre Jorge Luis Carracosa, de la Parroquia Nuestra Señora de Andacollo, y el pastor Ángel Carrizo, de la Iglesia Viña del Señor.

Palabras compartidas

Durante su alocución, el intendente Carlos Munisaga ponderó la tarea cotidiana del personal local: "Ninguna de las políticas que impulsamos desde el municipio podría ser posible sin nuestros empleados municipales, que son quienes las hacen realidad. A quienes nos toca la conducción política nos corresponde decidir, dirigir y organizar, pero nada de eso tendría sentido sin el compromiso de los trabajadores que están todos los días en contacto con nuestros vecinos".

En relación con el clima laboral del municipio, el jefe comunal contrapuso el escenario inicial de su administración con la situación actual. "Cuando asumimos nos encontramos con una relación entre el municipio y sus trabajadores marcada por la conflictividad, las disputas y los reclamos permanentes. Por eso, uno de nuestros principales objetivos fue restablecer esa relación, reconocer derechos que habían sido relegados, avanzar en una remuneración justa y recuperar la carrera administrativa", afirmó Munisaga, ratificando la continuidad del diálogo institucional entre el Ejecutivo, el Deliberante y la planta municipal.

Por su parte, el secretario de Hacienda y Finanzas, Rubén Rueda, manifestó: "Detrás de cada servicio que llega a un vecino, de cada obra que se concreta en el departamento y de cada trámite administrativo, hay personas que hacen posible que todo funcione", agradeciendo la dedicación de quienes finalizaron su etapa laboral activa.

Los homenajeados

En la parte central del acto, las autoridades hicieron entrega de reconocimientos institucionales a los 16 trabajadores que obtuvieron la jubilación. La nómina completa está integrada por: Miguel Samuel Castro; José Mario Espina; Jorge Luis Flores; Mario Ángel González; Elena Beatriz Gutiérrez; Raúl Reinaldo Llorca; Segundo Mallea; Daniel Metola; Leonor Estefanía Montaña; Víctor Hugo Oyola; César Osvaldo Páez; Nelson Hugo Vega; Graciela Ester Villafañe; Edgardo Julio Villarreal; César Adrián Villavicencio; y María Eugenia Zato.

Por último, el municipio informó que, conforme a lo establecido en el Decreto N.º 1164, el lunes 19 de octubre no habrá atención al público ni actividad administrativa en el edificio municipal debido al asueto fijado por la efeméride.

Se mantendrán guardias mínimas operativas para garantizar la prestación de los servicios esenciales. En tanto, las autoridades solicitaron expresamente a los vecinos abstenerse de sacar los residuos domiciliarios durante esa jornada para colaborar con el mantenimiento de la higiene urbana. La atención al público en todas las dependencias comunales se reanudará con normalidad el martes 20 de octubre.