Rawson vivió este domingo 4 de octubre una nueva edición de la Fiesta del Espárrago y el Alcaucil 2026, que tuvo como principal atractivo la elaboración de un risotto gigante con 320 kilos de arroz y 600 paquetes de espárragos. El Predio Gaucho José Dolores reunió a productores, emprendedores y familias en una jornada que combinó gastronomía, espectáculos artísticos y concursos tradicionales.

La celebración, organizada por la Municipalidad de Rawson, la Asociación de Esparragueros de Médano de Oro y el Club Sportivo Central Argentino, estaba prevista inicialmente para el 20 de septiembre. Sin embargo, debió reprogramarse debido a la alerta meteorológica por viento Zonda intenso.

Sabores, música y tradición, se vivió la gran fiesta de Rawson

Un risotto gigante, el protagonista de la fiesta

Uno de los momentos más esperados fue la preparación del risotto de espárragos más grande del mundo, un desafío gastronómico encabezado por el chef Mauricio Tereszko, junto con estudiantes y profesionales de la Academia Culinaria GrandChef.

Asi cocinaron el risotto gigante.

Para su elaboración se utilizaron 600 paquetes de espárragos, 320 kilos de arroz, 120 litros de vino blanco y aproximadamente 100 kilos de manteca, además de cebolla, ajo, zanahoria y otros ingredientes.

Rawson cocinó el risotto más grande del mundo.

La preparación comenzó durante las primeras horas de la mañana y demandó un importante despliegue logístico, que incluyó herramientas especialmente diseñadas para cocinar y remover los ingredientes en un recipiente de grandes dimensiones. Por la tarde, los asistentes pudieron degustar el plato.

Más allá del desafío culinario, la iniciativa buscó destacar la producción agrícola de Médano de Oro y demostrar la versatilidad del espárrago en la gastronomía.

Los ganadores de los concursos tradicionales

La gastronomía también tuvo su espacio con el Concurso del Mejor Plato de Espárrago, en el que los participantes presentaron diferentes preparaciones.

El primer premio fue para Lucía Contreras, quien conquistó al jurado con su propuesta denominada "Médano a tu mesa". El plato incluyó espárragos salteados en aceite de oliva, nueces casi molidas, huevo poché y un aderezo de dulce de membrillo disuelto en vinagre de vino tinto. La presentación se completó con una técnica de arenado elaborada con migas de pan casero.

La ganadora del concurso.

Por otra parte, Mauricio Guzmán se consagró ganador del tradicional Concurso de Cortadores de Espárragos. La competencia puso a prueba la rapidez, la destreza y la experiencia de los trabajadores que realizan diariamente esta tarea en las fincas de Médano de Oro.

Música, danza y reconocimiento a los productores

Durante toda la jornada, el escenario principal contó con una variada programación artística. Se presentaron Academia Los Huarpes, Instituto Male, Confluencia, La Quimera, Academia Almas Medaneras, Agrupación Almas Folklóricas y Abuelos Unidos, La Costa, Escuela Vida y Tradición y Leo Altamirano.

Sabores, música y tradición, se vivió la gran fiesta de Rawson

La feria de emprendedores y los ranchos de comidas completaron la propuesta, que también buscó generar oportunidades comerciales para los productores y trabajadores locales.

En ese marco, el intendente de Rawson, Carlos Munisaga, destacó la importancia de la celebración para fortalecer la identidad productiva del departamento.

"Esta fiesta representa mucho de lo que somos los rawsinos. Detrás de cada espárrago y de cada producto que hoy mostramos hay familias, productores y trabajadores que todos los días ponen esfuerzo para salir adelante", expresó.

Además, remarcó que la articulación entre producción, gastronomía, cultura y turismo permite impulsar la economía local y dar a conocer el potencial de Médano de Oro.

"Queremos un Rawson que crezca desde sus raíces, poniendo en valor a quienes producen y trabajan nuestra tierra", concluyó.

De esta manera, la Fiesta del Espárrago y el Alcaucil 2026 volvió a poner en primer plano la producción agrícola y el trabajo de las familias de Médano de Oro, en una celebración que combinó identidad, tradición y gastronomía.