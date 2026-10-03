La 17° Feria Provincial de la Cultura Popular y el Libro de Rawson cerró su primera jornada en el Complejo Cultural y Deportivo La Superiora y continuará este sábado 3 de octubre con una programación que combinará literatura, educación, tecnología, pensamiento y espectáculos.

La segunda jornada tendrá actividades desde la mañana y se extenderá hasta la noche, cuando el Escenario Central reciba a La Nota, Omega, La Oveja Negra y los García y Huaykil.

Una jornada con libros, pensamiento y tecnología

Durante el viernes, el Espacio Literario Sentir Nacional concentró parte de las principales presentaciones de la Feria. Entre ellas estuvieron Santiago Liaudat, Mario Breu con “Rec & Roll”, Nahuel Sosa y Pablo Bercovich con “Planificación o dependencia” y Matías Kulfas con “Producir en la globalización”.

La jornada también incluyó talleres, presentaciones literarias, propuestas vinculadas a pueblos originarios, orientación laboral, salud, primeros auxilios y actividades de escritores locales.

Los espacios Futura, Forum y Literario Mario Pérez sumaron propuestas relacionadas con educación, formación laboral, emprendedurismo, ambiente, turismo, tecnología y participación comunitaria.

La agenda del sábado

La programación comenzará a las 8:30 en el Espacio Forum con una actividad sobre comercio electrónico. Luego habrá exposiciones sobre agroindustria, geopolítica económica, finanzas, automatización e inteligencia artificial.

En el Espacio Futura se desarrollarán talleres de guitarra, danzas tradicionales, folklore y teatro. También habrá una competencia de Free Fire y, a las 19:00, Juan Marcos Tripolone brindará la charla “¿Quién está leyendo? Inteligencia Artificial, lectura y sedentarismo cognitivo”.

El Espacio Sentir Nacional tendrá presentaciones desde las 9:00 y durante toda la jornada. Entre las propuestas se encuentran la presentación de “La Casta”, de Felicitas Bonavitta, actividades vinculadas a China y el Sur Global, una antología de la SADE y un Slam Poético.

Música para el cierre en La Superiora

El Escenario Central comenzará su programación a las 15:00 con una competencia de Free Style. Durante la tarde también pasarán Fizz Rock, Eduardo de Cabrera, el Taller de Tango de la UNSJ, Los Guapos del Abasto y otras propuestas artísticas.

A las 20:00 se realizará el acto de cierre de la Feria, acompañado por Amazonas, Circo Flama y La Pericana.

La música continuará con La Nota desde las 20:45, Omega a las 21:30, La Oveja Negra y los García a las 22:30 y Huaykil desde las 23:30, en el cierre de la segunda jornada.