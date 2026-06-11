Rawson construye un "horno gigante" para hacer la semita más grande del mundo

Rawson ya tiene agenda confirmada para las vacaciones de invierno y apuesta fuerte a dos de sus eventos más convocantes. Una es la Fiesta del Pan y la Semita, prevista para el 5 de julio. Durante la presentación oficial, el director de Turismo de Rawson, Diego Giménez, y el intendente Carlos Munisaga destacaron las novedades que tendrá la edición 2026, entre ellas la elaboración de la semita más grande del mundo.

“Este año estamos trabajando para que la Fiesta del Pan y la Semita tenga un atractivo histórico. Se está avanzando en la elaboración de la semita más grande del mundo y muy pronto habrá más novedades sobre este proyecto”, señaló Giménez durante la presentación.

Por su parte, Munisaga brindó detalles sobre la iniciativa y explicó que el desafío apunta incluso a una certificación internacional. “Estamos generando todas las las condiciones necesarias para batir el récord mundial e inscribirlo en Guinness. El 5 de julio queremos cocinar y producir la semita más grande del mundo”, afirmó.

El jefe comunal precisó que la pieza tendrá una dimensión inédita. “Se está construyendo una estructura especial que funcionará como horno, porque la semita tendrá ocho metros de diámetro. Será una obra permanente que permitirá seguir promocionando este producto tan ligado a la identidad sanjuanina”, sostuvo.

Turismo y desarrollo local

Desde el municipio remarcaron que ambas fiestas forman parte de una estrategia para fortalecer el turismo durante el receso invernal. “Estamos trabajando junto a prestadores de servicios turísticos para ofrecer paquetes y alternativas que permitan que quienes visiten Rawson permanezcan más tiempo en el departamento y conozcan toda su oferta”, indicó Giménez.

El funcionario destacó que los visitantes podrán acceder a propuestas gastronómicas, hospedajes, turismo aventura y recorridos por distintos paisajes del departamento. “Queremos que quienes lleguen en estas fechas puedan disfrutar de nuestras montañas, nuestros servicios y todas las experiencias que ofrece Rawson”, expresó.