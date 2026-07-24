El municipio de Rawson destinará más de $2.600 millones del Fodere 2026, junto con recursos propios, para ejecutar un plan de mejora y repavimentación de calles en los barrios más afectados por la paralización de las obras de cloacas. Así lo confirmó el secretario de Obras, Facundo Cosma, quien explicó que el objetivo es recuperar sectores que quedaron con zanjas abiertas y pavimentos deteriorados tras el freno de los trabajos de saneamiento.

El funcionario precisó que Rawson recibirá "alrededor de $2.500 millones, más otro dinero también que se va a destinar desde el municipio, que va a ser 100% destinado a todo lo que tiene que ver mejora de calles y pavimentación", explicó en radio Amanecer.

Cosma explicó que la prioridad estará puesta en los sectores que quedaron más comprometidos por la paralización de las obras cloacales. "Las obras de cloacas se frernaron por el desfinanciamiento nacional y nos encontramos con un montón de barrios y vías en el departamento que se quedaron con las zanjas abiertas, con las obras sin concluir."

En ese marco, indicó que los primeros trabajos ya comenzaron en la zona de calle 25 de Mayo y Jorge Núñez, beneficiando a los barrios Güemes, Villa Angélica y Hualilán. "Hemos empezado con el pavimento de la calle 25 de Mayo y Jorge Núñez, que está en toda esa zona del barrio Güemes, de Villa Angélica, el barrio Hualilán, que son los barrios que se han visto más afectados por esta parálisis de la obra de cloacas."

Además, adelantó que el plan continuará incorporando otros sectores que presentan un estado crítico y barrios más nuevos que todavía necesitan infraestructura vial.

"Son los que primero tenemos en carpeta para abordar, pero son varios los barrios que están en estado crítico o barrios nuevos que han sido entregados por el IPV hace poco tiempo que también necesitan la obra de pavimento."

El secretario de Obras aclaró que en algunos sectores será necesario realizar tareas previas antes de colocar el nuevo pavimento.

"Toda la zona que estamos comentando de Villa Angélica, Güemes y Gualilán son zanjas que quedaron sin sellar, sin cerrarse, entonces hay que hacer también un trabajo previo."

Por último, aseguró que el plan de pavimentación tendrá continuidad durante el resto del año y en 2027.

"Vamos a continuar en este segundo semestre y seguramente el año que viene con obras de pavimento en los barrios que más lo necesitan."