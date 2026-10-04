Con una nutrida asistencia de espectadores, concluyó la 17ª edición de la Feria Provincial de la Cultura Popular y el Libro. Durante dos jornadas (viernes y sábado) el Complejo La Superiora concentró una diversidad de propuestas artísticas, debates académicos y exposiciones comerciales.

Bajo el lema “El Futuro se Escribe en Comunidad”, el evento integró espectáculos musicales en su Escenario Central, donde se presentaron agrupaciones como OMEGA, La Oveja Negra y los García, La Nota y Huaykil, encargados del cierre musical.

La grilla artística vespertina incluyó la Competencia de Free Style del programa “No es Joda”. Además, se brindaron shows de Fizz Rock, la música de Eduardo de Cabrera, el Taller de Tango de la UNSJ, Los Guapos del Abasto, demostraciones de miembros de la Red de Cultura en Movimiento, las bandas juveniles de What!? y Calaveras Negras, además de intervenciones de los grupos Amazonas, Circo Flama y La Pericana.

También hubo otras actividades que captaron la atención del público más allá de los espectáculos escénicos. Por ejemplo, se desarrolló el espacio literario "Sentir Nacional" que funcionó como instancia de participación para el pensamiento y la divulgación, albergando exposiciones sobre literatura, geopolítica, historia, minería e inteligencia artificial.

Además, estuvo la periodista Felicitas Bonavitta que presentó su reciente libro “La Casta”, Mariano Ciafardini y Marcelo Rodríguez expusieron “La continuidad de la historia. Explicación marxista del fenómeno de la República Popular China” y “Diálogo Este-Oeste. China y el Sur Global de China News Service”.

Alexia Massholder junto a Marcelo Rodríguez encabezaron la presentación de la edición especial de “Cuadernos Marxistas”, en conmemoración del centenario del nacimiento de Fidel Castro Ruz.

Adriana González de Frau expuso sobre “Minería y Progreso. Rompiendo el Hechizo de la Maldición de los Recursos”. Por otro lado, Julio Conte Grand, procurador general ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, abordó la conferencia “Reflexiones en el nuevo mundo”.

La grilla intelectual sumó el VI Encuentro DAI sobre los desafíos docentes de la IA, la presentación de “Punta del Agua, la tierra que fue nuestra”, la obra de Laura Estela Cornejo “La niña que fui, el niño que calló”, la “Antología SADE 70 años Platino”, la ponencia de Damián Villaverde sobre el régimen municipal y la Carta Orgánica local, y el Slam Poético del Grupo Reloj de Arena.

Elección de la Emprendedora Departamental del Sol

En el marco del trabajo con las economías locales, se llevó a cabo la elección de la Emprendedora Departamental del Sol de Rawson, distinción que recayó en Silvia Martín, propietaria de TEO Pastelería. Tras jubilarse, la chocolatera artesanal impulsó una propuesta gastronómica que incluye chocolates, bombones y alfajores, destacándose por la creación de una receta que combina chocolate, alcaucil, pistacho y limón, incorporando un insumo agrícola característico del departamento.

Espacios temáticos simultáneos en La Superiora

El complejo dividió sus instalaciones en diversos nodos culturales y productivos:

Espacio Futura: Albergó el Encuentro Provincial de Guitarras, una charla sobre Mercedes Sosa a cargo de Alexia Massholder, talleres de la Red Cultura en Movimiento, el Campeonato Free Fire “Los Pibes al corte”, presentaciones de la Orquesta Municipal, coros y disertaciones sobre IA, lectura y sedentarismo cognitivo.

Espacio Forum: Enfocado en las nuevas economías, abordó temáticas de e-commerce, agro, geopolítica económica, finanzas, habilidades humanas ante la automatización, industria de los videojuegos y debates abiertos.

Espacio Literario Mario Pérez: Agrupó lanzamientos de libros y charlas orientadas al medio ambiente, el turismo y la naturaleza.

Exposición general: Contó con la participación activa de bibliotecas populares, estands institucionales, universidades, editoriales, librerías, organizaciones sociales, emprendedores y muestras plásticas.

Acto de clausura

Durante el cierre, el intendente de Rawson, Carlos Munisaga, realizó un balance de las dos jornadas y destacó la convocatoria y la diversidad alcanzadas por la Feria. “Estamos concluyendo una edición que se ha desarrollado exitosamente, con una gran convocatoria durante estos dos días y una enorme participación de artistas, actores de la cultura, escritores, artistas plásticos, cantantes, músicos y bailarines. El libro es central, pero esta Feria es además la expresión de toda nuestra cultura popular”, expresó.

Munisaga puso especialmente en valor aquello que diferencia a la creación humana frente al avance tecnológico: “En tiempos de inteligencia artificial, donde aparecen sistemas capaces de investigar, calcular y buscar información con enorme velocidad, las personas seguimos teniendo la capacidad de conmovernos, juntarnos, sentir y expresarnos. Una canción, un libro o una obra pueden transmitir una historia, una idea y una emoción. Esa expresión de la cultura y del talento es la que nos va a unir como pueblo y nos permite construir identidad”.

Finalmente, destacó el trabajo colectivo que permitió concretar la 17° edición: “En tiempos difíciles volvimos a apostar por la cultura, por la educación, la innovación, la creatividad y por la belleza de emocionarnos y vivir cosas juntos. Pensemos y soñemos un mundo mejor y no perdamos nunca esa posibilidad de construirlo. Eso es posible si vivimos en comunidad y trabajamos juntos. Gracias al pueblo de Rawson por acompañar esta Feria, porque viviendo la cultura en comunidad es como escribimos el futuro”.

Por su parte, el ministro de Turismo, Cultura y Deporte de San Juan, Guido Romero, destacó la articulación entre Provincia y Municipio: “Ser parte de esta Feria demuestra a la ciudadanía la posibilidad del trabajo conjunto entre el Gobierno provincial y el Gobierno municipal. Podemos y debemos trabajar juntos para lograr eventos como el que vivimos durante estas dos jornadas, que son importantes para los rawsinos y para todos los sanjuaninos”.