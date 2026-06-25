La Municipalidad de Rawson concretó una nueva edición de "Rawson en Comunidad", el programa impulsado por la gestión del intendente Carlos Munisaga que busca acercar el Estado municipal a los distintos barrios del departamento mediante operativos integrales que reúnen servicios, asesoramiento, programas sociales y actividades para toda la familia.

(Gentileza prensa de Rawson)

La cuarta jornada del ciclo tuvo lugar en Villa Hipódromo y contó con una importante participación de vecinos que aprovecharon la presencia de las distintas áreas municipales para realizar trámites, recibir orientación y acceder a diversas propuestas destinadas a mejorar su calidad de vida.

(Gentileza prensa de Rawson)

Durante el operativo se desarrollaron tareas de limpieza, mantenimiento del alumbrado público y mejoras en espacios comunitarios. Además, se brindaron servicios de vacunación, fumigación y campañas de prevención vinculadas al dengue y la enfermedad de Chagas.

También participaron equipos de Desarrollo Humano Integral con asistencia en salud comunitaria, alimentación saludable, género, familia y juventudes. A ello se sumó la atención vecinal a través de LITO, el asistente virtual municipal que facilita la gestión de consultas y trámites.

Los vecinos tuvieron además acceso a asesoramiento legal, laboral y contable, talleres de empleo y oficios, el programa Rentas en tu Barrio, actividades culturales y deportivas, espacios educativos y una feria de emprendedores locales. Asimismo, estuvieron presentes iniciativas como Punto Ahorro, Bolsón Verde, Yogurt Social y Garrafa Comunitaria.

Con esta nueva edición, el programa ya recorrió el barrio Valle Grande, el CIC Villa Angélica, el barrio Salvador María del Carril —Ex 4 de Junio— y Villa Hipódromo, consolidándose como una herramienta de cercanía entre el municipio y la comunidad.

El intendente Carlos Munisaga destacó la respuesta de los vecinos y afirmó que cada jornada reafirma la importancia de estar presentes en los barrios para escuchar las necesidades de la comunidad y acercar respuestas concretas. Según señaló, la amplia participación registrada en Villa Hipódromo demuestra que el programa responde a una demanda real de los vecinos.

El jefe comunal también remarcó que el objetivo es construir un municipio cada vez más cercano, donde las familias puedan acceder a programas, asesoramiento y servicios sin necesidad de trasladarse grandes distancias. En ese sentido, sostuvo que la presencia territorial permite brindar soluciones más ágiles y fortalecer el vínculo entre el Estado y la comunidad.

La próxima edición de Rawson en Comunidad se realizará el miércoles 1 de julio en el barrio Buenaventura Luna, donde nuevamente se desplegarán todas las áreas municipales para ofrecer una jornada integral de atención, servicios y actividades abiertas a los vecinos.

De esta manera, la Municipalidad de Rawson continúa profundizando una política de cercanía orientada a promover la participación ciudadana y garantizar la presencia del Estado en cada sector del departamento.