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Rawson en Comunidad cerró una exitosa jornada y sigue recorriendo barrios
POR REDACCIÓN
La Municipalidad de Rawson concretó una nueva edición de "Rawson en Comunidad", el programa impulsado por la gestión del intendente Carlos Munisaga que busca acercar el Estado municipal a los distintos barrios del departamento mediante operativos integrales que reúnen servicios, asesoramiento, programas sociales y actividades para toda la familia.
La cuarta jornada del ciclo tuvo lugar en Villa Hipódromo y contó con una importante participación de vecinos que aprovecharon la presencia de las distintas áreas municipales para realizar trámites, recibir orientación y acceder a diversas propuestas destinadas a mejorar su calidad de vida.
Durante el operativo se desarrollaron tareas de limpieza, mantenimiento del alumbrado público y mejoras en espacios comunitarios. Además, se brindaron servicios de vacunación, fumigación y campañas de prevención vinculadas al dengue y la enfermedad de Chagas.
También participaron equipos de Desarrollo Humano Integral con asistencia en salud comunitaria, alimentación saludable, género, familia y juventudes. A ello se sumó la atención vecinal a través de LITO, el asistente virtual municipal que facilita la gestión de consultas y trámites.
Los vecinos tuvieron además acceso a asesoramiento legal, laboral y contable, talleres de empleo y oficios, el programa Rentas en tu Barrio, actividades culturales y deportivas, espacios educativos y una feria de emprendedores locales. Asimismo, estuvieron presentes iniciativas como Punto Ahorro, Bolsón Verde, Yogurt Social y Garrafa Comunitaria.
Con esta nueva edición, el programa ya recorrió el barrio Valle Grande, el CIC Villa Angélica, el barrio Salvador María del Carril —Ex 4 de Junio— y Villa Hipódromo, consolidándose como una herramienta de cercanía entre el municipio y la comunidad.
El intendente Carlos Munisaga destacó la respuesta de los vecinos y afirmó que cada jornada reafirma la importancia de estar presentes en los barrios para escuchar las necesidades de la comunidad y acercar respuestas concretas. Según señaló, la amplia participación registrada en Villa Hipódromo demuestra que el programa responde a una demanda real de los vecinos.
El jefe comunal también remarcó que el objetivo es construir un municipio cada vez más cercano, donde las familias puedan acceder a programas, asesoramiento y servicios sin necesidad de trasladarse grandes distancias. En ese sentido, sostuvo que la presencia territorial permite brindar soluciones más ágiles y fortalecer el vínculo entre el Estado y la comunidad.
La próxima edición de Rawson en Comunidad se realizará el miércoles 1 de julio en el barrio Buenaventura Luna, donde nuevamente se desplegarán todas las áreas municipales para ofrecer una jornada integral de atención, servicios y actividades abiertas a los vecinos.
De esta manera, la Municipalidad de Rawson continúa profundizando una política de cercanía orientada a promover la participación ciudadana y garantizar la presencia del Estado en cada sector del departamento.