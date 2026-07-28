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Rawson en Comunidad llega a Villa 17 de Agosto con servicios y trámites para los vecinos
POR REDACCIÓN
La Municipalidad de Rawson llevará una nueva edición del programa Rawson en Comunidad a la Villa 17 de Agosto. La propuesta se desarrollará el miércoles 29 de julio, entre las 14 y las 17.30, en la plaza ubicada en la intersección de las calles Soldado Argentino y Laprida, con un amplio operativo destinado a acercar servicios y programas municipales a los vecinos.
Durante la jornada participarán las distintas áreas del municipio para brindar atención personalizada y facilitar la realización de trámites sin necesidad de trasladarse hasta las dependencias municipales. Además, los asistentes podrán recibir asesoramiento en temas legales, laborales y contables, acceder a programas de empleo y capacitación, y realizar consultas a través de LITO, el asistente virtual de la comuna.
El operativo también contará con puestos de Salud Comunitaria, Desarrollo Humano Integral, Género, Familia y Juventudes, además de propuestas educativas, culturales, deportivas y recreativas pensadas para niños, adolescentes y adultos.
Como ocurre en cada edición, habrá acciones vinculadas al cuidado de los espacios públicos, promoción de la salud y prevención, junto con la presencia de la Feria de Emprendedores y programas como Punto Ahorro, Bolsón Verde, Yogurt Social y Garrafa Comunitaria, que ofrecen productos esenciales a precios accesibles.
Desde el municipio destacaron que Rawson en Comunidad ya recorrió distintos barrios del departamento, entre ellos Valle Grande, Villa Angélica, Salvador María del Carril, Villa Hipódromo, Buenaventura Luna y Sierra Morada. La iniciativa busca fortalecer el vínculo entre el Estado municipal y los vecinos, llevando los servicios directamente a cada comunidad.