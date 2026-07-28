La Municipalidad de Rawson llevará una nueva edición del programa Rawson en Comunidad a la Villa 17 de Agosto. La propuesta se desarrollará el miércoles 29 de julio, entre las 14 y las 17.30, en la plaza ubicada en la intersección de las calles Soldado Argentino y Laprida, con un amplio operativo destinado a acercar servicios y programas municipales a los vecinos.

Durante la jornada participarán las distintas áreas del municipio para brindar atención personalizada y facilitar la realización de trámites sin necesidad de trasladarse hasta las dependencias municipales. Además, los asistentes podrán recibir asesoramiento en temas legales, laborales y contables, acceder a programas de empleo y capacitación, y realizar consultas a través de LITO, el asistente virtual de la comuna.

La plaza del barrio será el punto de encuentro de una nueva jornada.

El operativo también contará con puestos de Salud Comunitaria, Desarrollo Humano Integral, Género, Familia y Juventudes, además de propuestas educativas, culturales, deportivas y recreativas pensadas para niños, adolescentes y adultos.

Como ocurre en cada edición, habrá acciones vinculadas al cuidado de los espacios públicos, promoción de la salud y prevención, junto con la presencia de la Feria de Emprendedores y programas como Punto Ahorro, Bolsón Verde, Yogurt Social y Garrafa Comunitaria, que ofrecen productos esenciales a precios accesibles.

Desde el municipio destacaron que Rawson en Comunidad ya recorrió distintos barrios del departamento, entre ellos Valle Grande, Villa Angélica, Salvador María del Carril, Villa Hipódromo, Buenaventura Luna y Sierra Morada. La iniciativa busca fortalecer el vínculo entre el Estado municipal y los vecinos, llevando los servicios directamente a cada comunidad.