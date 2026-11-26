La Municipalidad de Rawson realizará este jueves 26 de noviembre una nueva jornada de Rawson en Comunidad en el barrio Hualilán, con servicios, oportunidades de formación y actividades recreativas para toda la familia. El operativo se desarrollará de 19 a 21 en la Plaza de la Mujer, ubicada en la intersección de calles Vidart y Caggiano.

La iniciativa forma parte de la temporada Primavera-Verano y ya pasó por Villa Novoa y Villa Lerga antes de llegar a este sector del departamento. El programa, impulsado por la gestión del intendente Carlos Munisaga, busca acercar las distintas áreas municipales a los vecinos y facilitar el acceso a servicios sin necesidad de trasladarse hasta las dependencias comunales.

Qué servicios y actividades habrá

Durante la jornada, el espacio Atención al Vecino brindará información sobre el funcionamiento de LITO, el asistente virtual de la Municipalidad, y asesoramiento destinado a instituciones. En tanto, el sector Oportunidades contará con la Oficina de Empleo, los Talleres de Oficios y la escuela de capacitación Rawtex, con propuestas de formación e inserción laboral.

Por su parte, Estamos para Vos acercará iniciativas vinculadas con la salud comunitaria, la familia y el deporte. También estará presente Tu Barrio, Mejor, con equipos de Servicios Públicos y Control de Vectores que recibirán reclamos y pedidos, además de brindar recomendaciones para prevenir el Chagas y el dengue.

La propuesta incluirá talleres creativos, clases de zumba y folklore, además de un taller especialmente destinado a mujeres. A esto se sumarán Punto Ahorro y Yogurt Social, dos iniciativas de economía social orientadas a acompañar los gastos familiares y facilitar el acceso a productos de consumo cotidiano.

Talento Rawsino 2027 también tendrá su espacio

En el marco de Rawson en Comunidad continuará la convocatoria de Talento Rawsino 2027, el concurso que busca descubrir y dar visibilidad a artistas del departamento. La propuesta está destinada a mayores de 18 años que residan en Rawson y quieran participar de manera individual o grupal.

Las disciplinas habilitadas son canto y música, danza, expresiones tradicionales, stand up y humor. Las instancias clasificatorias se realizarán durante las jornadas de Rawson en Comunidad, mientras que las semifinales tendrán lugar en el Teatro Oscar Kümmel.

De esas instancias surgirán los seis finalistas que participarán de la gran final en las Peñitas Medaneras. Los tres primeros puestos recibirán premios económicos y, además, el ganador podrá presentarse en el escenario mayor de las fiestas departamentales, mientras que el segundo y el tercero actuarán en escenarios alternativos.

Cómo inscribirse al concurso

Las inscripciones para Talento Rawsino 2027 son gratuitas y están destinadas a vecinos de Rawson mayores de 18 años. Los interesados pueden consultar las bases y condiciones e inscribirse a través del sitio oficial de la Municipalidad: https://municipioderawson.gob.ar/evento/talento-rawsino-2027/.