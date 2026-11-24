La Municipalidad de Rawson entregó 95 certificados a vecinos que finalizaron distintas instancias de capacitación y orientación laboral impulsadas por la Dirección de Empleo. La iniciativa busca mejorar las condiciones de empleabilidad, promover la inserción laboral y acompañar el desarrollo de emprendimientos en el departamento.

El acto estuvo encabezado por el intendente Carlos Munisaga, acompañado por el secretario de Gobierno y Desarrollo Económico, Sebastián Chirino, y el director de Empleo, Daniel Valenzuela. También participaron alumnos, familiares, docentes y capacitadores que formaron parte de las distintas propuestas.

Los programas que recibieron certificados

Los reconocimientos correspondieron a beneficiarios del Programa de Empleo Independiente (PEI), el Taller de Orientación Laboral (TOL), el Programa de Inserción Laboral (PIL) y el Programa Promover Igualdad. A través de estas herramientas, los participantes accedieron a diferentes instancias de formación y beneficios económicos.

La iniciativa forma parte de las políticas públicas impulsadas por la gestión municipal, que apuesta a la capacitación, la inclusión laboral y el desarrollo económico como herramientas para preparar a los rawsinos frente a las nuevas oportunidades productivas de San Juan.

Munisaga destacó las oportunidades que abre la minería

Durante el encuentro, el intendente Carlos Munisaga resaltó la importancia de la formación para ampliar las posibilidades de conseguir trabajo y adquirir nuevas habilidades. “En estos tiempos difíciles debemos ayudarnos entre todos, capacitándonos y fortaleciéndonos como una comunidad que quiere salir adelante y que no se abandona”, expresó.

Además, hizo hincapié en las oportunidades laborales vinculadas al crecimiento de la actividad minera en la provincia. “Queremos que los recursos de nuestro pueblo, de nuestra tierra, no queden en pocas manos y que sea nuestro pueblo el que pueda aprovecharlos”, sostuvo.

El jefe comunal también felicitó a los egresados y los alentó a continuar con su formación para acceder a un empleo en relación de dependencia, desarrollar emprendimientos propios u ofrecer sus servicios.

Anunciaron nuevos egresados de cursos de oficio

Por su parte, el director de Empleo, Daniel Valenzuela, destacó el trabajo que realiza el municipio para sostener las propuestas de capacitación laboral. En ese sentido, adelantó que el próximo mes habrá casi 600 egresados de los cursos de oficio que impulsa la Municipalidad.

Valenzuela explicó que, ante la reducción de beneficiarios de programas nacionales, la gestión municipal salió a buscar recursos para continuar con las capacitaciones y acompañar a quienes buscan incorporarse al mercado laboral.

La experiencia de los participantes

Uno de los testimonios de la jornada fue el de Lucas Leiva, alumno del curso de Lengua de Señas Argentina, quien compartió su experiencia y destacó el aprendizaje alcanzado. “Tengo 49 años y fue un desafío aprender lengua de señas”, contó.

El participante también agradeció la oportunidad y valoró el acompañamiento recibido durante la capacitación. “Estoy muy contento con mis compañeros porque hemos aprendido algo que no creíamos que podíamos hacer”, expresó.

Antes de la entrega de certificados, los asistentes participaron de una charla informativa sobre las alternativas disponibles para continuar su desarrollo laboral, acceder a nuevos programas y presentar proyectos productivos. La actividad también contempló la articulación con los recientes egresados de Rawtex.

De esta manera, Rawson continúa impulsando propuestas de formación y acompañamiento destinadas a fortalecer las oportunidades de empleo, la inclusión y el desarrollo económico de sus vecinos.