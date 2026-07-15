Más de 600 vecinos de Rawson finalizaron una nueva edición de los cursos del programa Red de Oficios y recibieron sus certificados en un acto encabezado por el intendente Carlos Munisaga. La iniciativa, impulsada por la Dirección de Empleo del municipio, apunta a fortalecer la formación laboral y generar mayores oportunidades de inserción en el mercado de trabajo.

La iniciativa busca fortalecer la formación laboral gratuita y mejorar las oportunidades de inserción. (Gentileza)

La ceremonia contó con la participación del secretario de Gobierno y Desarrollo Económico, Sebastián Chirino; el director de Empleo, Daniel Valenzuela; funcionarios municipales, docentes, capacitadores, familiares y los egresados que completaron las distintas propuestas de formación.

La iniciativa busca fortalecer la formación laboral gratuita y mejorar las oportunidades de inserción. (Gentileza)

Las capacitaciones fueron desarrolladas mediante un trabajo conjunto entre la Municipalidad y diversas instituciones que aportaron espacios de aprendizaje y equipos docentes especializados. Durante esta edición se dictaron cursos de electricidad domiciliaria, manicura, peluquería y barbería, pastelería, mozo para eventos, manejo de máquinas textiles, docente de apoyo a la inclusión (DAI), asistente materno infantil, ayudante terapéutico y celador para el aula, entre otras propuestas orientadas a la empleabilidad.

La iniciativa busca fortalecer la formación laboral gratuita y mejorar las oportunidades de inserción. (Gentileza)

Durante su discurso, el intendente Carlos Munisaga felicitó a los egresados por el compromiso demostrado durante el proceso de capacitación y destacó la importancia de la formación como herramienta para generar nuevas oportunidades laborales.

"Quiero felicitarlos porque eligieron crecer, capacitarse y prepararse para construir nuevas oportunidades. Ustedes asumieron el compromiso de asistir a cada clase, aprender, aprovechar el tiempo y completar el curso. Ese esfuerzo hoy se transforma en una herramienta para trabajar y construir un mejor futuro", expresó.

El jefe comunal también agradeció el trabajo realizado por la Dirección de Empleo, los docentes y las instituciones que integran la Red de Oficios, al destacar el rol que cumplen en la formación de los vecinos.

"Quiero agradecer a cada uno de los profesores, capacitadores e instituciones que hicieron posible estos cursos. Enseñar es un acto de generosidad y de amor, porque significa ayudar a que otra persona crezca, descubra sus talentos y encuentre nuevas posibilidades", afirmó.

Munisaga sostuvo además que el mercado laboral atraviesa una etapa de transformación y que el desafío es preparar a los trabajadores para responder a las nuevas demandas.

"El trabajo está cambiando y debemos preparar a nuestros vecinos para aprovechar las oportunidades que vienen. Nuestro compromiso es seguir generando cursos vinculados a las necesidades reales del mercado laboral para que sean los sanjuaninos quienes ocupen esos puestos de trabajo y puedan desarrollarse en su propia provincia", señaló.

Finalmente, el intendente anunció que la Municipalidad continuará ampliando la Red de Oficios mediante nuevos convenios con universidades, sindicatos, empresas e instituciones intermedias, con el objetivo de fortalecer una política pública orientada a promover la capacitación, el empleo y el desarrollo de la comunidad.

Con la entrega de certificados concluyó una nueva etapa del programa, que continúa consolidándose como una de las principales herramientas de formación laboral impulsadas por el Municipio de Rawson para mejorar la empleabilidad y ampliar las oportunidades de crecimiento de los vecinos.