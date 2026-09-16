Los vecinos de Rawson tendrán tiempo hasta el 31 de octubre de 2026 para acceder a los beneficios destinados a regularizar el pago de tasas, servicios y contribuciones municipales.

La medida contempla tanto a contribuyentes que quieran cancelar el período anual como a quienes tengan deudas de ejercicios anteriores. El objetivo es facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y brindar alternativas de pago.

Para quienes opten por cancelar el total del período anual, se mantiene un 25% de descuento. A ese beneficio se suma un 15% adicional por “Buen Contribuyente” para aquellos vecinos que estaban al día con sus obligaciones municipales al 31 de diciembre de 2025.

Moratoria para deudas anteriores

Quienes tengan obligaciones pendientes de años anteriores también pueden acceder a un régimen especial de regularización.

Según la modalidad de pago elegida, los contribuyentes podrán obtener descuentos del 30%, 50% y hasta el 100% sobre los intereses resarcitorios. El beneficio busca facilitar la cancelación de deudas acumuladas bajo condiciones más favorables.

Beneficios para el Cementerio San Miguel

El esquema también contempla las tasas correspondientes al Cementerio Municipal San Miguel.

Para los períodos 2024, 2025 y 2026, los vecinos podrán acceder a un 25% de descuento si abonan el total en un solo pago y sin intereses.

En tanto, quienes tengan deudas correspondientes a 2023 y años anteriores podrán cancelar el monto adeudado mediante un único pago de contado y sin intereses. En ambos casos, el plazo para adherirse a los beneficios se extiende hasta el 31 de octubre.

Cómo realizar el pago

Los trámites pueden realizarse de manera presencial en las cajas del Palacio Municipal, de lunes a viernes, de 7 a 13 horas.

En el caso del Cementerio Municipal San Miguel, la atención es de lunes a lunes, de 8 a 18:30 horas.

También se pueden efectuar pagos a través de Lito, el asistente virtual municipal, mediante WhatsApp al 264 570 2020, o por medio de los colectores municipales autorizados.

Desde el municipio recomendaron que, al realizar una operación con un colector, los vecinos verifiquen que el agente cuente con la credencial correspondiente firmada por la autoridad municipal, como medida de seguridad para evitar posibles estafas.

La Municipalidad de Rawson señaló que la recaudación permite sostener servicios, mantenimiento urbano y obras de infraestructura en distintos sectores del departamento.