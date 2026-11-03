La Municipalidad de Rawson, a través de la Secretaría de Hacienda y Finanzas, formalizó una nueva extensión hasta el 1 de diciembre de 2026 para que los contribuyentes accedan a los beneficios por pago anual de tasas y al régimen de regularización de deudas tributarias. La decisión busca acompañar el presupuesto familiar de los vecinos del departamento y facilitar la cancelación de compromisos fiscales pendientes en condiciones más accesibles.

El plan contempla incentivos para quienes opten por el pago anualizado del período en curso, como así también para aquellos vecinos que registren obligaciones impagas de ejercicios anteriores.

Descuentos en pago anual y beneficio para "Buen Contribuyente"

Los vecinos que elijan cancelar por adelantado el total de tasas, servicios y contribuciones municipales del año accederán a un descuento directo del 25%.

Adicionalmente, aquellos contribuyentes que al 31 de diciembre de 2025 no registraban deudas con el municipio contarán con un beneficio extra del 15% por "Buen Contribuyente", acumulando una rebaja sustancial en el monto final a abonar.

Moratoria con quita del 100% de intereses resarcitorios

Para quienes necesiten regularizar moras de años anteriores, la prórroga al 1 de diciembre de 2026 habilita el plan de pago excepcional con esquemas escalonados. Según la modalidad de pago que elija el vecino, se aplicarán quitas del 30%, 50% y hasta el 100% sobre los intereses resarcitorios acumulados.

En paralelo, los beneficios incluyen las deudas correspondientes al Cementerio Municipal San Miguel. Para las tasas de los períodos 2024, 2025 y 2026, se fijó un 25% de descuento al abonar de contado en un único pago sin intereses. En tanto, para saldos deudores de 2023 y años anteriores, la comuna condonará la totalidad de los intereses pagando el monto adeudado en una sola cuota de contado.

Alerta por estafas

La atención presencial para tramitar la regularización se realiza en el Palacio Municipal de lunes a viernes, en el horario de 7:00 a 13:00. Por su parte, la administración del Cementerio San Miguel atiende de lunes a lunes de 8:00 a 18:30 horas.

Para gestiones digitales, la comuna habilitó el pago mediante "Lito", el asistente virtual por WhatsApp (264 570 2020), además de los cobradores municipales de campo. Ante esta última modalidad, desde Hacienda remarcaron la importancia de exigir la credencial oficial firmada por la autoridad comunal para verificar la identidad del agente y prevenir posibles estafas.

Desde la comuna destacaron que la recaudación obtenida permite sostener los servicios públicos esenciales, garantizar el mantenimiento urbano y ejecutar nuevas obras de infraestructura en el departamento.