Rawson iluminó el Barrio Teniente Silva tras más de 30 años de espera

La Municipalidad de Rawson concretó una de las obras más esperadas por los vecinos del Barrio Teniente Silva al finalizar un importante proyecto de renovación y ampliación del sistema de alumbrado público, dando respuesta a un reclamo histórico que llevaba más de 30 años.

Rawson incorporó luces LED tras 30 años de espera.

La intervención incluyó la instalación de 183 nuevas luminarias LED, mejorando de manera significativa la iluminación de calles, pasajes y distintos sectores estratégicos del complejo habitacional. Además, por primera vez se incorporó iluminación en los interiores de los monoblocks, estacionamientos y espacios comunes, lugares que durante años presentaron escasa visibilidad y representaban una preocupación constante para los vecinos.

La iluminación beneficia a más de 250 familias.

La obra beneficia de forma directa a unas 250 familias, que desde ahora cuentan con espacios públicos más seguros, accesibles y aptos para el desarrollo de actividades comunitarias. La mejora también apunta a fortalecer la prevención y brindar mayor tranquilidad a quienes transitan diariamente por el barrio.

Durante la presentación de la obra, el intendente de Rawson, Carlos Munisaga, destacó el impacto que tendrá la intervención en la vida cotidiana de los vecinos. "Hoy estamos cumpliendo con un compromiso asumido con los vecinos del Barrio Teniente Silva. Después de más de 30 años de espera, esta obra transforma por completo la vida cotidiana de cientos de familias que ahora cuentan con un barrio más iluminado y más seguro para disfrutar", expresó el jefe comunal.

Munisaga también adelantó que este proyecto será el primero de una serie de intervenciones similares en distintos sectores del departamento. "No queremos que esta sea una obra aislada. Este es el punto de partida de un plan integral de iluminación que vamos a llevar adelante en otros barrios con características similares, porque creemos que una mejor iluminación significa más seguridad, mayor calidad de vida y más oportunidades para que los vecinos vuelvan a apropiarse de sus espacios públicos", afirmó.

Con esta obra, la Municipalidad de Rawson continúa avanzando en un plan de recuperación y puesta en valor de los barrios del departamento, llevando soluciones a demandas históricas y reforzando una política orientada a mejorar la seguridad, la integración y la calidad de vida de los vecinos.