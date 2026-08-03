Rawson inaugurará el Paseo Rawtex con una gran fiesta por el Dia del Niño

La Municipalidad de Rawson presento una nueva iniciativa denominada Paseo RAWTEX con el objetivo de potenciar el trabajo de los hacedores locales y los hacedores del departamento. El estreno de esta propuesta se realizara mediante una edicion especial por el Dia del Niño pautada para el proximo sabado 8 de agosto. El encuentro tendra lugar en las instalaciones del Ex Camping FOECYT, ubicado en la interseccion de las calles Dr. Ortega y San Miguel, en el horario de 14:30 a 18:30 horas.

Durante la jornada los vecinos y visitantes podran recorrer diversos stands dedicados a la artesania y el emprendedurismo local. Entre las opciones disponibles se destaca el Espacio de Moda Circular y la exhibicion de productos elaborados por los estudiantes de la Escuela de Oficios RAWTEX. La tarde incluira presentaciones de academias de danzas y shows en vivo, ademas de sorteos preparados especialmente para quienes participen de las actividades recreativas.

Los mas chicos tendran un rol protagonico en los festejos ya que contaran con un servicio de corte de pelo gratuito y multiples juegos diseñados para celebrar su dia en familia. Segun la planificacion oficial este espacio busca fortalecer el consumo regional y generar un punto de encuentro comunitario. El acceso al predio es libre y gratuito para toda la comunidad y se puede llegar utilizando las lineas 204, 209 y 242 de la Red Tulum.

Ademas se mantiene abierta la convocatoria para aquellos emprendedores interesados en formar parte de esta primera edicion. Los aspirantes deben inscribirse de lunes a viernes en el horario de nueve a 13 horas en la oficina de RAWTEX. Dicha dependencia se encuentra en el primer piso del Centro de Convenciones y Exposiciones Libertadores de America, situado en Boulevard Sarmiento 524 frente a Plaza Villa Krause. La meta principal de la iniciativa es consolidar una vidriera permanente para la economia social y el desarrollo productivo local.