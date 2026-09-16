La Municipalidad de Rawson concretó este miércoles a las 18:30 la inauguración de un nuevo y monumental sector de juegos infantiles en el Parque Papa Francisco, ubicado en la intersección de las calles Lemos y Superiora.

La obra, inaugurada -en un acto en el cual estuvo presente DIARIO HUARPE y encabezado por el intendente Carlos Munisaga en el marco del mes aniversario del departamento- cuenta con una superficie aproximada de 600 metros cuadrados y una estructura recreativa de gran escala distribuida en tres niveles de altura, destinada al disfrute e integración de los niños y las familias rawsinas.

El equipamiento instalado es un desarrollo exclusivo fabricado íntegramente en la Argentina, sin otro ejemplar equivalente en el país. Su adquisición y colocación se ejecutó mediante la Licitación Pública N.º 07/2026 bajo la carátula “provisión e instalación de un conjunto recreativo infantil de gran escala”, con un presupuesto oficial asignado de $385.309.451,59.

A su vez, la inversión global en los trabajos integrales del predio —que incluyeron parquización, sistematización de riego, forestación, obras de seguridad y la instalación de iluminación LED de nivel estadio— rozó los $300 millones, completando un proceso licitatorio y constructivo desarrollado a lo largo de todo el año.

En materia de seguridad y sustentabilidad, la zona de juegos incorpora un contrapiso de goma amortiguante elaborado con granulado proveniente del reciclaje de neumáticos.

Este esquema de economía circular ya había sido implementado con éxito por la gestión municipal en la remodelación de la Plaza Centenario de Villa Krause. La presentación oficial contó además con la presencia del especialista Gastón Mado, quien viajó especialmente desde Ezeiza para supervisar la puesta en marcha de la estructura.

El proyecto había sido anticipado en junio por el intendente Carlos Munisaga durante una entrevista en el programa El Café de la Política, de HUARPE TV. Durante el acto inaugural, el jefe departamental expresó su emoción por la masiva convocatoria y remarcó la importancia de convertir antiguos terrenos baldíos u oscuros en espacios comunitarios de contención.

Munisaga enfatizó que las obras buscan honrar el nombre del Papa Francisco poniendo en primer lugar a los niños, la familia, la solidaridad y la humildad, al tiempo que instó a los vecinos a cuidar y apropiarse del predio: “Es una forma de mostrarle a los jóvenes que se le puede ganar a la desidia, al abandono y al estancamiento”.

Por último el intendente expresó en rueda de prensa: "Ustedes lo están viendo con sus propios ojos: la gran convocatoria que hemos tenido, la felicidad de los chicos y de las familias que se han acercado en este día tan importante. Le estamos dando un nuevo vigor al parque con esta inversión, estas obras y esta infraestructura nueva, como los juegos para que los chicos puedan congregarse, divertirse y disfrutar en familia, además de la nueva iluminación y el nuevo polideportivo", manifestó.

Y agregó finalmente: "Es un trabajo integral que hemos llevado adelante en nuestro Parque Papa Francisco, un nombre que nos enorgullece y que, como bien conmemora al Papa, pone en primer lugar a los más chicos, a la familia, la unión, la solidaridad, la humildad y la integración. Eso es lo que queremos generar con este espacio renovado y con esta explosión de convocatoria que nos pone muy felices. Les pedimos que lo cuiden y que lo disfruten".

Fotos y videos: Darío Pacheco y Martín Britos.