En una jornada cargada de fuerte simbolismo y coincidiendo con el día en que el capitán de la Selección argentina anunció su retiro, la Municipalidad de Rawson inauguró la renovada Plaza 1 de Diciembre y el nuevo Playón Polideportivo “Lionel Messi” en el barrio Franklin Rawson. El acontecimiento marcó además el puntapié inicial de la intensa agenda de actividades planificadas para conmemorar el 84° aniversario del departamento.

La transformación del sector era un reclamo histórico de los vecinos, quienes llevaban más de 20 años esperando contar con un espacio público en condiciones.

El predio, que anteriormente se encontraba dominado por la oscuridad, el abandono y la desidia, fue intervenido de manera integral con la instalación de pérgolas, mesas, bancos, juegos infantiles, pista de salud, mobiliario urbano, carteles nomencladores y un nuevo tendido eléctrico equipado con luminarias LED de 150 watts. A estas mejoras se sumaron la construcción del playón polideportivo, tareas de nivelación, relleno, compactación, recuperación de césped, reparación de veredines y pintura integral.

Durante el acto oficial, el intendente Carlos Munisaga recordó el compromiso asumido con los vecinos antes de asumir su gestión y destacó el sentido social de la obra: "Queríamos que la plaza sea ese lugar lindo del barrio que los encuentre, que les permita a los vecinos juntarse y a los chicos tener un lugar para jugar a la pelota, hacer deporte, hacer amigos y darle vida linda al barrio".

En la misma línea, el secretario de Obras y Servicios, Facundo Cosma, valoró la coincidencia del nombramiento del playón con la figura de Lionel Messi, destacando que representa la resiliencia y la capacidad de superación frente a la adversidad.

Por su parte, Raúl Ocaña, vecino del barrio, expresó el agradecimiento comunitario por la respuesta del municipio tras años de esfuerzo vecinal autogestionado para limpiar y cuidar el lugar.

La inauguración de este espacio da inicio a un extenso cronograma de festejos por los 84 años de Rawson, el cual continuará en los próximos días con el 1° Encuentro Municipal de Innovación y Desarrollo de Proveedores Mineros (Rawson Nexo Minero), la inauguración de juegos en el Parque Provincial Papa Francisco, la presentación de la Galería de los Intendentes en el Palacio Municipal, la habilitación del Paseo de la Argentinidad en Villa Hipódromo y la apertura de la Plaza La Paz en el barrio UOYEP.

El intendente valoró el esfuerzo articulado entre el municipio y los vecinos en un contexto económico complejo, y detalló que las actividades continuarán durante toda la semana con inauguraciones de obras, eventos enfocados en servicios municipales, minería y mejoras en distintos puntos como el Parque de Rawson y el Paseo de la Argentinidad.

"Muy contento con con este momento que estamos viviendo, que qué importante para nuestro departamento, no solo aquí para el lugar, para el barrio, porque además tiene que ver con conmemorar y festejar nuestro aniversario, el departamento de Rawson, lo comenzamos de esta manera. Hace tres años caminábamos por acá, todavía no había sido elegido intendente. No había ni siquiera luz, había abandono y la plaza no existía. Los chicos me decían: ‘si sos intendente, queremos el playón y queremos la plaza en condiciones’. Nos comprometimos y hoy estamos cumpliendo con esa promesa", dijo el mandatario comunal.

Sobre la transformación del barrio y el homenaje a Messi, Cosma indicó: “Es el nombre de una persona que siempre mostró lucha, resiliencia y capacidad para levantarse. Esta obra también demuestra que cuando el gobierno municipal y los vecinos trabajan juntos se pueden lograr cosas como estas. Hasta hace muy poco acá reinaban la desidia y la oscuridad; hoy vemos un espacio totalmente renovado, lleno de niños y familias”.