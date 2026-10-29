La Municipalidad de Rawson, mediante su Área de Turismo, lanzó la convocatoria para “Villa Krause, una historia que cobra vida”, un recorrido histórico urbano y teatralizado que busca redescubrir la identidad y el patrimonio cultural de la zona.

La actividad se llevará a cabo el próximo sábado 31 de octubre, a partir de las 20 hs. estableciendo como punto de encuentro la intersección de Avenida España y Boulevard Sarmiento, en la Plaza Centenario de Villa Krause.

La propuesta, de carácter libre y gratuito, forma parte del programa municipal “Conectá con Rawson y sus encantos”. A través de la interpretación dramática de actores locales, se escenificarán personajes, pasajes de la memoria colectiva y costumbres fundamentales que moldearon el desarrollo del departamento, transformando el relato historiográfico en una vivencia interactiva apta para todo público.

Revalorización patrimonial y desarrollo turístico local

La iniciativa persigue consolidar la puesta en valor del patrimonio histórico de Rawson, fomentando el sentido de pertenencia entre los vecinos y ofreciendo una alternativa recreativa y cultural para visitantes. Desde la gestión municipal destacaron que el proyecto apunta a dinamizar el turismo departamental a través de formatos innovadores que rescaten el espacio público y la memoria urbana.

Canales y modalidad de inscripción previa

Aunque el acceso al evento no tiene costo, las autoridades locales indicaron que los asistentes deberán formalizar su inscripción previa a través de las siguientes vías habilitadas. El Asistente virtual (Lito), con mensaje de WhatsApp al número 264-570-2020 (Centro de Servicios al Vecino).

Y también en el formulario digital disponible en el sitio oficial del municipio ingresando a este enlace.