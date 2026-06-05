En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, la Municipalidad de Rawson ha puesto en marcha una innovadora iniciativa denominada "Ruedatom". Este programa busca recolectar neumáticos fuera de uso (NFU) para integrarlos en un proceso de economía circular, evitando que se conviertan en residuos contaminantes o focos de enfermedades. Dario Molina, subsecretario de servicios de Rawson en rueda de prensa destacó que la propuesta convoca a toda la comunidad a entregar ruedas desgastadas para iniciar un ciclo de reutilización que beneficia tanto al entorno natural como a la salud pública.

Uno de los pilares de este proyecto es la prevención sanitaria. Las cubiertas abandonadas suelen acumular agua y convertirse en criaderos de mosquitos, aumentando el riesgo de enfermedades. Al retirar estos elementos de los hogares y las calles, el municipio no solo limpia el paisaje urbano, sino que actúa de forma preventiva contra posibles brotes infecciosos.

Para incentivar la participación ciudadana, Rawson ha sellado alianzas con el sector privado. Los vecinos que entreguen sus neumáticos en los puntos de recepción —como el Complejo La Superiora— reciben beneficios económicos directos. Específicamente, mediante un convenio con la empresa local Pehuen, quienes entreguen más de cuatro neumáticos obtienen un voucher con un 30% de descuento en servicios de alineación y balanceo. Esta articulación público-privada busca que el compromiso ambiental tenga un retorno tangible para el bolsillo del contribuyente.

El destino final de los neumáticos recolectados está garantizado por acuerdos con industrias especializadas. La empresa Indran se encarga del triturado y la generación de un granulado de caucho. Posteriormente, la firma Ecolusion utiliza ese material para fabricar mosaicos y baldosas de goma, los cuales el municipio instala en los sectores de juegos de plazas y espacios públicos. De este modo, un residuo que antes generaba malestar se transforma en infraestructura segura para los niños del departamento.

Hacia un modelo de economía circular permanente

La gestión municipal de Rawson no considera esta acción como un evento aislado, sino como parte de una estrategia integral de sustentabilidad. Según explicó Molina, el "Ruedatom" se apoya en el éxito de experiencias previas, como el reciclaje de aparatos electrónicos (RAEE), donde se intercambiaban residuos por ejemplares de árboles de pistacho. Aquella prueba piloto sirvió para medir la alta expectativa y voluntad de participación de los ciudadanos, lo que ahora se replica con los neumáticos.

La logística de recepción se centralizó inicialmente en La Superiora, pero se mantendrá activa a través de canales de comunicación directa para indicar a los vecinos nuevos puntos de entrega. Además, el municipio integra la recolección de cubiertas en sus operativos diarios de limpieza urbana, habiendo logrado reducir significativamente la presencia de neumáticos tirados en la vía pública en comparación con el inicio de la gestión.

Impacto ambiental y compromiso industrial

El proceso de reciclaje industrial se desarrolla en las instalaciones de la empresa Indran, ubicadas en el complejo ambiental Anchipurac. Allí, el caucho recibe una disposición final técnica que elimina su impacto negativo en el ecosistema. El intendente Carlos Munizaga subrayó que este ciclo permite "sacar estos residuos de donde estén tirados o depositados" para devolverlos a la comunidad convertidos en productos útiles.

La iniciativa también ha despertado el interés de nuevas empresas del sector que buscan sumarse a los convenios de reutilización de caucho. El municipio planea seguir avanzando en estos acuerdos de la mano de la Subsecretaría de Residuos de la provincia de San Juan, con el objetivo de fortalecer las políticas ambientales a largo plazo.

Con el "Ruedatom", Rawson se posiciona como un referente en la gestión de residuos urbanos, demostrando que la articulación entre el estado, las empresas privadas y la ciudadanía es la clave para un departamento más limpio y saludable. La invitación sigue abierta para que cada vecino se convierta en un actor central del cuidado ambiental, transformando una vieja rueda en el piso nuevo de una plaza