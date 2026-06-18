Rawson lanzó el Cuerpo de Fiscalización que ordenará al departamento

La Municipalidad de Rawson presentó oficialmente el nuevo Cuerpo de Fiscalización Municipal, una estructura creada para fortalecer las tareas de prevención, control y ordenamiento en todo el departamento, consolidando un modelo de gestión moderno, eficiente y cercano a los vecinos. La iniciativa se complementará con la reciente promulgación de la Ordenanza Cámara Testigo, una innovadora herramienta de participación ciudadana que permitirá a los vecinos colaborar activamente en la detección y comunicación de infracciones al Código de Faltas Municipal.

La nueva ordenanza establece un procedimiento formal mediante el cual los vecinos podrán aportar fotografías, videos o documentación que permitan advertir posibles infracciones. Estas comunicaciones podrán realizarse a través de los canales oficiales del municipio y, especialmente, mediante el WhatsApp LITO, cuyo número es 2645702020, el asistente virtual municipal. Este sistema generará un seguimiento y verificación que garantice transparencia, trazabilidad y debido proceso en cada caso reportado.

Es importante destacar que el material aportado por los vecinos no constituye una infracción automática. Cada comunicación será evaluada por las áreas correspondientes y verificada por agentes municipales. En caso de corroborarse una posible falta, se iniciará el procedimiento administrativo previsto por la normativa vigente, garantizando el derecho de defensa y la intervención del Juzgado de Faltas. La medida busca fortalecer el poder de policía municipal, mejorar la capacidad de respuesta del Estado y promover una cultura de corresponsabilidad ciudadana, donde cada vecino pueda convertirse en un aliado para preservar el orden, la limpieza y el cuidado de los bienes comunes.

En paralelo, el nuevo Cuerpo de Fiscalización Municipal tendrá como misión principal intervenir preventivamente ante situaciones que afecten el orden urbano, los espacios públicos, el ambiente y la convivencia vecinal. Sus integrantes actuarán bajo criterios de legalidad, razonabilidad, prevención, diálogo y respeto por los derechos de los ciudadanos. La creación de este cuerpo responde a la necesidad de contar con una estructura especializada capaz de abordar las distintas competencias de control municipal con procedimientos uniformes, capacitación permanente y una fuerte presencia territorial. De esta manera, Rawson avanza hacia un sistema integral de fiscalización donde el Estado municipal fortalece su presencia y, al mismo tiempo, incorpora a los ciudadanos como protagonistas en la construcción de una comunidad más ordenada, limpia y respetuosa de las normas de convivencia.

El intendente de Rawson, Carlos Munisaga, destacó el trabajo conjunto que permitió concretar esta iniciativa y el rol que tendrá el nuevo cuerpo de fiscalizadores. Sostuvo que será ese brazo que estará presente en el territorio, visualizando, llegando y previniendo, y subrayó que la prevención está por sobre todas las cosas. El diálogo, el entendimiento y la advertencia de situaciones antes de llegar a la sanción son herramientas fundamentales para promover la educación y la buena convivencia. Asimismo, el jefe comunal resaltó la importancia de la Ordenanza Cámara Testigo como una herramienta para el cuerpo de fiscalización, para los inspectores y, sobre todo, para el vecino, ya que a través de LITO podrán informar situaciones que afecten a la comunidad y activar un procedimiento que permita intervenir, verificar y actuar cuando corresponda. Munisaga también remarcó que esta política pública busca fortalecer la participación ciudadana y acercar el municipio a cada barrio, generando más democracia porque el vecino se siente escuchado, siente que el municipio está cerca y porque se generan facilidades para construir un rumbo común entre todos.

Por su parte, el director de Fiscalización y Prevención, Richard Guardia, explicó que el nuevo enfoque del área priorizará la educación y el acompañamiento antes que la sanción, ya que la fiscalización históricamente estuvo asociada a multas e infracciones. Actualmente se busca cambiar esa mirada, colocando como eje principal la prevención, la concientización y el acompañamiento a los vecinos. Agregó que es mucho más fácil prevenir que llegar a una infracción, por lo que se necesita la colaboración de todos. Con herramientas como Cámara Testigo se puede denunciar lo que está mal, pero también reconocer y valorar lo que está bien, entendiendo que todos pueden ser fiscalizadores del bien común.