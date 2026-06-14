La cuenta regresiva para el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 ya comenzó a sentirse en Rawson. Con la expectativa puesta en el encuentro del próximo martes frente a Argelia, cafés, lomotecas y restaurantes del departamento lanzaron la denominada "Promo Mundial", una propuesta que combinará gastronomía, entretenimiento y promociones especiales para los clientes.

La iniciativa es impulsada por la Asociación de Comerciantes de Rawson (ACRA), con el apoyo de la Cámara del Interior y la Municipalidad de Rawson. El objetivo es fortalecer el movimiento comercial y gastronómico durante el desarrollo de la Copa del Mundo.

La propuesta incluye la instalación de pantallas gigantes y televisores de gran tamaño para seguir los partidos de la Selección Argentina y otros encuentros destacados del torneo. Además, habrá sorteos, promociones, música en vivo y actividades especiales en distintos locales adheridos.

Carina Quiroga, referente de ACRA, explicó que la organización viene trabajando desde hace semanas junto al Circuito Gastronómico de Rawson para preparar acciones que permitan atraer público y generar movimiento económico en el sector.

Entre los comercios participantes se encuentran Toto's Villa Krause, San Benito Resto, Re Pancha Resto, En Lo de Juan Lomos, Café Líbano, Ricky Panchos, Servicompras Ruiz Hnos, Fuego Lento, Toto's Restaurante, Broadway Resto, Líbano Lomos, Parador Sur y La Costumbre.

Desde los establecimientos gastronómicos destacaron que realizaron inversiones y adecuaciones para recibir a los hinchas durante el Mundial. En el caso de Toto's Villa Krause, incorporaron dos televisores de 75 pulgadas y ya comenzaron con sorteos de camisetas, bebidas y cenas.

Por su parte, Re Pancha Resto anunció que durante el partido de Argentina se sorteará una camiseta oficial de la Selección y se entregarán números para participar del sorteo de una motocicleta al finalizar el torneo.

Otros locales, como San Benito, En Lo de Juan Lomos y Broadway Resto, también preparan actividades especiales, transmisión de todos los encuentros y espectáculos posteriores a los partidos.

Según explicó Quiroga, representantes de ACRA recorrerán los comercios adheridos realizando sorteos de camisetas, gorros, pelotas y otros premios durante todo el campeonato. El cierre de la campaña tendrá como principal atractivo el sorteo de una motocicleta entre los participantes.

La propuesta busca aprovechar el interés que genera la participación de la Selección Argentina para impulsar el consumo, fortalecer la actividad gastronómica y consolidar a Rawson como uno de los puntos de encuentro para seguir el Mundial 2026 en San Juan.